Küchen- und Garten-Nachschub fürs ZDF-Programm

© ZDF/Agentur Alpenblick

Das ZDF setzt seine beiden Formate "Stadt, Land, Lecker" und "Duell der Gartenprofis" fort und wird ab Mitte Mai neue Folgen ins Programm nehmen. Ausgestrahlt werden die Sendungen erneut am Wochenende.



04.04.2018 - 11:26 Uhr von Alexander Krei 04.04.2018 - 11:26 Uhr

Das ZDF hat die Ausstrahlung einer neuen Staffel von "Stadt, Land, Lecker" angekündigt. 15 frische Folgen werden ab dem 12. Mai jeweils samstags um 15:15 Uhr gesendet. Auf diesem Sendeplatz hatte das Koch-Format zuletzt im Herbst mehrfach zweistellige Marktanteile erzielt, womit "Stadt, Land, Lecker" erfolgreicher war als "Kerners Köche". Mit im Schnitt weniger als sieben Prozent Marktanteil ist die Show mit Johannes B. Kerner derzeit kein Quoten-Erfolg für den Sender.

Bei "Stadt, Land, Lecker" tritt ein TV-Koch gegen einen lokalen Küchenchef zum Duell an. In der neuen Staffel stellen sich Nelson Müller, Alexander Herrmann, Christian Lohse und Maria Groß der Herausforderung. Ohne Rezept versuchen sie, die regionalen Spezialitäten nicht nur genauso gut, sondern besser und auf ihre Weise interpretiert nachzukochen. Dafür dürfen sie die Gerichte lediglich probieren, um Zutaten herauszuschmecken und herauszufinden, wie sie zubereitet wurden - so wie man das auch von "Kitchen Impossible" kennt.

Für den Sonntagnachmittag hat das ZDF unterdessen zehn neue Folgen seines Formats "Duell der Gartenprofis" angekündigt. Die Staffel beginnt am 13. Mai und läuft jeweils sonntags um 14:05 Uhr im Anschluss an den "Fernsehgarten". In der Sendung kämpfen zwei Teams von Landschaftsgärtnern in Nord- und Süddeutschland um die Aufträge von Familien, ihre Garten umzugestalten. Während die Gewinner ihre Pläne umsetzen, kommentieren die Gegner das Geschehen.

Produziert wird das "Duell der Gartenprofis" von Redseven Entertainment, "Stadt, Land, Lecker" kommt von der Produktionsfirma Bavaria Entertainment.

Teilen