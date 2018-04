"Deep State" wird frühzeitig mit zweiter Staffel versehen

© Fox

Noch bevor die erste Folge der Spionage-Serie "Deep State" überhaupt angelaufen ist, gibt Fox bereits bekannt, dass es auch eine zweite Staffel geben wird. Ein Erfolg ist das auch für die ProSiebenSat.1-Tochter Red Arrow Studios.



05.04.2018 - 11:18 Uhr von Kevin Hennings 05.04.2018 - 11:18 Uhr

Die Fox Networks Group ist zuversichtlich und schickt die Spionage-Serie "Deep State" in eine zweite Staffel. Diese Entscheidung fiel ohne jeglichen Quoten-Einfluss. Die erste Staffel feiert heute nämlich zunächst Weltpremiere bei Fox UK. Hierzulande sind die ersten acht Folgen des Dramas ab dem 10. April zu sehen. Dann kann der Zuschauer Mark Strong ("Kingsman") dabei verfolgen, wie er wieder in seinen Agenten-Beruf gezogen wird, obwohl er schon in Rente gegangen ist.

Die von Endor Productions, einem Unternehmen der Red Arrows Studios Gruppe, produzierte Serie geht im Zuge erfolgreicher internationaler Verkäufe frühzeitig in eine verlängerte Zukunft. "Showrunner Matthew Parkhill und das Team bei Endor haben eine intelligente und spannende neue Serie für uns produziert, die sowohl von unseren Pay-TV Partnern als auch unseren Vertriebspartnern ausgezeichnetes Feedback erhalten hat", sagt Diego Londono, Chief Operating Officer, Fox Networks Group, Europe & Africa.

Darum geht es in "Deep State" explizit: Ex-Spion Max Easton (Mark Strong) wird von George White (Alistair Petrie, "The Night Manager"), dem Chef des verdeckten MI6/CIA-Teams "Sektion", aus seinem Ruhestand gerissen. Der Grund: Er soll White dabei helfen, den Tod seines entfremdeten Sohnes Harry (Joe Dempsie, "Game of Thrones") zu rächen. Aber der Einsatz erhöht sich schon bald, als Max sich im Zentrum eines Spionagekrieges wiederfindet, bei dem es unter anderem um eine weitreichende Verschwörung geht, die zum Ziel hat, aus dem sich ausbreitenden Chaos im Nahen Osten Profit zu schlagen.

