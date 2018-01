Fox: Spionage-Serie "Deep State" startet im April

© Fox

Was passiert, wenn man aus dem Ruhestand zurück in den Agenten-Status tritt und plötzlich in eine weltweite Verschwörung gerät, zeigt ab April die neue Fox-Serie "Deep State". In den Hauptrollen spielen unter anderem Mark Strong und Joe Dempsie.



10.01.2018 - 11:04 Uhr von Kevin Hennings 10.01.2018 - 11:04 Uhr

Wem die immer wiederkehrenden James Bond-Filme nicht ausreichen, könnte ab Dienstag, dem 10. April geholfen werden: Um 21 Uhr feiert die erste fiktionale Eigenproduktion von Fox Europe & Africa "Deep State" nämlich ihre Premiere, die sich durch und durch dem Spionage-Thema widmet. In den acht Folgen der ersten Staffel dreht sich die Geschichte um den Ex-Geheimagenten Max Easton (Mark Strong, "Kingsman), der aus dem Ruhestand zurückkehrt, um seinen verstorbenen Sohn (Joe Dempsie, "Game of Thrones") zu rächen.

Es dauert jedoch nicht lange, bis Eastons Einsatz ausartet: Max wird Teil eines gefährlichen Spiels, in dem mächtige Unternehmen zeigen, dass sie vor nichts zurückschrecken, um ihren Ruf zu bewahren und ihre Geheimnisse buchstäblich zu begraben. Wem kann Max angesichts dieser Korruption trauen? Wer sagt die Wahrheit? Und was muss getan werden, um die Wahrheit ans Licht zu bringen? Um diese Fragen zu beantworten, muss Max in das gefährliche und brutale Leben zurückkehren, dem er so verzweifelt versucht hatte zu entkommen.

"Wir sind gespannt darauf, 'Deep State' in unser Programm in Deutschland aufzunehmen", sagen Jeff Ford, SVP Content Development und Sara Johnson, VP, Scripted Drama, FNG Europe & Africa. 'Deep State' als FNG’s erste regionale fiktionale Produktion baut auf unserem Hollywood-Erbe auf und wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam mit dem talentierten Team von Endor Productions geschaffen haben. Wir können es kaum erwarten unseren Zuschauern die Serie zu präsentieren – und wir hoffen, dass sie sie genauso lieben wie wir." Endor Productions gehört zu Red Arrow.

Mitentwickelt wurde das Spionage-Drama von Matthew Parkhill ("Rogue"), der zudem die Drehbücher geschrieben hat und die Regie führte. In seiner Geschichte möchte er einen gründlich recherchierten, nervenaufreibenden Thrill präsentieren, der zum einem die zutiefst persönliche Geschichte eines Familienmenschen erzählt, der versucht, seiner Vergangenheit zu entkommen, und zum anderen die gewalttätigen, düsteren Exzesse der Regierung und der internationalen Konzerne aufzeigen.

