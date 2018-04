BR-"Stammtisch": Markwort ab sofort nicht mehr Moderator

© BR

Nachdem Helmut Markwort angekündigt hat, für die FDP bei der bayerischen Landtagswahl antreten zu wollen, hat der BR schon klar gemacht, dass er dann die Moderation des BR-"Stammtischs" aufgeben muss. Verabschieden darf er sich als Gast.



05.04.2018 - 17:34 Uhr von Uwe Mantel 05.04.2018 - 17:34 Uhr

Auch wenn Helmut Markwort inzwischen schon 81 Jahre alt ist: In den Ruhestand verabschieden möchte er sich noch nicht. Im März kündigte er an, auf der FDP-Liste für den bayerischen Landtag zu kandidieren. Der Bayerische Rundfunk kündigte daraufhin an, dass er im Gegenzug die Moderation des "Sonntags-Stammtischs", den er seit mehr als zehn Jahren präsentiert hat, abgeben muss. Nach den internen Dienstvorschriften und redaktionellen Vorgaben ist die Kandidatur für ein politisches Amt mit der Moderation einer Sendung im BR nicht vereinbar, um die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu wahren.

Nun hat der BR eine Übergangsregelung gefunden: Schon am kommenden Sonntag wird anstelle von Helmut Markwort übergangsweise Tilman Schöberl durch die Sendung führen. Für Schöberl ist die Aufgabe nicht ganz neu: Er hatte Markwort schon bislang gelegentlich vertreten. Helmut Markwort erhält aber trotzdem noch die Gelegenheit, sich von den "Stammtisch"-Zuschauern zu verabschieden: Am 15. April wird er in der Sendung zu Gast sein. In dieser Rolle könnte er - wie andere Politiker auch - ohnehin auch weiterhin gelegentlich in der Sendung auftauchen.

BR-Informationsdirektor Thomas Hinrichs: "Ich danke Herrn Markwort für seine langjährige Moderation. Unter seiner Gesprächsführung hat sich der 'Sonntags-Stammtisch' zu einer beim Publikum außerordentlich beliebten Sendung am Sonntagvormittag entwickelt. Die Redaktion freut sich, ihn in Zukunft bei Gelegenheit als Gast, also in einer anderen Rolle begrüßen zu können."

