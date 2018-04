ZDF koproduziert Nordic-Noir-Reihe "Fredrika Bergman"

© ZDF/Josefine Laul

Skandinavisch-deutsche Koproduktionen haben beim ZDF schon viel Tradition, derzeit entsteht in Stockholm das nächste Projekt: Nach den Büchern von Bestseller-Autorin Kristina Ohlsson ensteht dort die Reihe "Fredrika Bergman"



05.04.2018 - 19:38 Uhr von Uwe Mantel 05.04.2018 - 19:38 Uhr

Die titelgebende Figur Fredrika Bergman ist Kriminologin, die nach einem tragischen Autounfall als Ermittlerin bei der Stockholmer Polizei arbeitet. In der Reihe wird Schwedens Hauptstadt immer wieder von brutaler Gewalt erschüttert. In der ersten von zunächst fünf geplanten Folgen mit dem Arbeitstitel "Unwanted" geht es um das Verschwinden eines fünfjährigen Mädchens am Hauptbahnhof. Die Spur führt Fredrika und ihre routinierten Kollegen Alex (Jonas Karlsson) und Peder (Alexej Manvelov) zum Vater der Fünfjährigen, der getrennt von seiner Familie lebt. Als die Polizisten auf dessen Laptop Kinderpornografie entdecken, scheint der Entführer des Mädchens gefunden zu sein. Doch dann wird ein weiteres Kind vermisst.

Das Konzept für die Nordic-Noir-Reihe "Fredrika Bergman" stammt von Regisseurin Karin Fahlén, die diese gemeinsam mit Regiekollegin Lisa Ohlin inszeniert. Die schwedische Schauspielerin Liv Mjönes hat die Titelrolle der Fredrika Bergman übernommen, in weiteren Hauptrollen stehen Jonas Karlsson und Alexej Manvelov vor der Kamera. Die Drehbücher stammen von Jörgen Hjerdt und Pauline Wolff.

"Fredrika Bergman" ist eine Produktion der Black Spark Film & TV/Kärnfilm in Koproduktion mit C More, TV4, ZDF und ZDF Enterprises, Nice Drama, Chimney Pot und Lunanime. Als Produzenten fungieren Piodor Gustafsson, Martina Stöhr und Petra Jönsson. Die Redaktion im ZDF haben Wolfgang Feindt und Annika Schmidt. Voraussichtlich dauern die Dreharbeiten, die schon Mitte November 2017 in Schweden begonnen haben, bis Ende Mai 2018. Ausgestrahlt werden sollen die fünf Folgen im kommenden Jahr sonntags um 22 Uhr.

Teilen