"Familie Dr. Kleist" bekommt eine weitere Staffel

Auch wenn das Interesse an "Familie Dr. Kleist" seit dem Wechsel in den Vorabend deutlich nachgelassen hat, ist ein Ende der Serie nicht in Sicht. Jetzt beginnen die Dreharbeiten für die achte Staffel, die Ende des Jahres ausgestrahlt werden soll.



06.04.2018 - 10:22 Uhr von Alexander Krei 06.04.2018 - 10:22 Uhr

Trotz zuletzt mäßiger Quoten mit im Schnitt 2,2 Millionen Zuschauern sowie 8,4 Prozent Marktanteil darf Francis Fulton Smith weiter am ARD-Vorabend praktizieren. Das Erste hat bei der Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft die Produktion von 16 weiteren Folgen von "Familie Dr. Kleist" in Auftrag gegeben, deren Ausstrahlung voraussichtlich Ende des Jahres erfolgen soll. Gedreht wird von diesem Freitag an in Eisenach und Umgebung.

Neben Francis Fulton-Smith und Christina Athenstädt stehen wieder Luca Zamperoni, Lisa-Marie Koroll, Meo Wulf, Uta Schorn, Walter Plathe, Tom Radisch und Winnie Böwe vor der Kamera. Für Dr. Christian Kleist beginnt in der nunmehr achten Staffel ein neuer Lebensabschnitt: Nach dem Auszug seiner beiden Töchter Lisa und Clara, steht wieder ein Abschied ins Haus. Christians Sohn Piwi verlässt mit seiner Frau Anke und dem gemeinsamen Sohn Ben die Villa Kleist. Und auch in der Praxis stehen Veränderungen an.

Regie führen unter anderem Oliver Dommenget, Philipp Osthus, Oliver Muth und Verena Freytag, die ersten vier Drehbücher stammen von Bele Nord (Head-Autorin), Jochim Scherf, Markus Mayer und Günter Overmann.

