27 Nominierungen für Deutschen Kamerapreis 2018

427 Filme und Fernsehbeiträge hat die Jury des Deutschen Kamerapreises gesichtet und schließlich 27 Kameraleute und Editoren nominiert. "4 Blocks" ist sowohl für die beste Kameraarbeit als auch den besten Schnitt im Rennen.



06.04.2018 - 15:02 Uhr von Uwe Mantel 06.04.2018 - 15:02 Uhr

Die Jury des Deutschen Kamerapreis unter dem Vorsitz von Norbert Grob hat die Nominierungen für den diesjährigen Wettbewerb bekannt gegeben. Im Fernsehbereich wurde beispielsweise die Dramaserie "4 Blocks" gleich doppelt nominiert - einmal Kameramann Moritz Schultheiß, einmal die Editoren Jan Hille und Lars Jordan für den besten Schnitt. Auch Kameramann Thomas W. Kiennast ist in dieser Kategorie für den österreichischen Tatort "Die Faust" (ARD/ORF) erneut für den Kamerapreis nominiert. Im Rennen ist außerdem das Drama "Fremde Tochter" (SWR) von Stephan Lacant. Nominiert ist hier Kameramann Michael Kotschi. Alle Nominierungen in den Bereichen Kino, Kurzfilm und Doku haben wir im Folgenden zusammengefasst. Die Verleihung findet am 7. Juli in den Fernsehstudios des WDR in Köln statt.

Alle Nominierungen im Überblick

Kamera

Kinospielfim

Julia Daschner für „Sommerhäuser“ (WDR/BR)

Florian Ballhaus für „Der Hauptmann“

Gabriel Lobos für „Blue My Mind” (SRF)

Fernsehfilm

Thomas W. Kiennast für „Tatort: Die Faust“ (ORF/ARD)

Michael Kotschi für „Fremde Tochter“ (SWR)

Moritz Schultheiß für „4 Blocks: Brüder“ (TNT-Serie) Kurzfilm

Fabian Gamper für „Freibadsinfonie“

Borris Kehl für „Walya“

Dominik Berg für „Berlin is killin‘ me“ Journalistische Kurzformate

Moritz Frisch für „Xenius: Spielzeug-Pädagogisch? Wertvoll? Gut?/Beitrag: Bei den Spielzeugentwicklern von DJECO“ (arte)

Holger Jungnickel für „Reunification Express“

Patrick Waldmann für „Metropolis – Budapest, zwischen Mut und Hingabe“ (arte) Dokumentarfilm

Zoë Schmederer für „früher oder später: Die Hoffnung stirbt zuletzt“ (BR)

Sergej Amirdzhanov für „Drei Engel für Russland – Glaube, Hoffnung, Liebe“ (ZDF)

Yunus Roy Imer für „Ohne diese Welt“ (ZDF) Dokumentation

Carsten Johannes Janssen und Sebastian Sievert für „Die Story im Ersten: Komplizen? – VW und die brasilianische Militärdiktatur“ (ARD/NDR)

Christian Zecha und Thomas Schäfer für „Abenteuer Museum: Museum der Geschichte der polnischen Juden, Warschau“ (arte/SWR)

Sorin Dragoi für „Todeszug in die Freiheit“ (BR) Schnitt Kinospielfilm

Benjamin Ikes für „Magical Mystery oder: Die Rückkehr des Karl Schmidt“ Fernsehfilm

Jan Hille und Lars Jordan für „4 Blocks: Brüder“ (TNT-Serie) Kurzfilm

Boris Seewald für „Afterword“ Journalistische Kurzformate

Friederike Anders für „37 Grad: Der Bürgermeister-Macher“ (ZDF) Dokumentarfilm

Calle Overweg für „Drei Engel für Russland – Glaube, Hoffnung, Liebe“ (ZDF) Dokumentation

Wolfgang Daut für „Der Preis der Anna-Lena Schnabel“ (3sat)



