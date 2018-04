Sky 1 startet Ende August mit dem Projekt "X Factor"

© ITV

Sky hat weitere Details zur Neuauflage der Castingshow "X Factor" mitgeteilt: So ist die Show ab Ende August immer montags und freitags zu sehen. Darüber hinaus hat der Sender nun auch ein weiteres Jury-Mitglied bekanntgegeben.



11.04.2018 - 10:21 Uhr von Timo Niemeier 11.04.2018 - 10:21 Uhr

Im Januar hat Sky mit der Ankündigung überrascht, die Castingshow "X Factor" zurück ins deutsche Fernsehen zu holen. Die Show lief zwischen 2010 und 2012 für insgesamt drei Staffeln bei Vox und verschwand dann in der Versenkung, nun will es Sky noch einmal wissen. Jetzt hat der Sender weitere Details angekündigt: So startet die Show am 27. August und ist dann immer montags und freitags ab 20:15 Uhr zu sehen. Wie bereits angekündigt läuft "X Factor" beim Entertainment-Sender Sky 1.

Darüber hinaus hat Sky nun auch ein weiteres Jury-Mitglied bestätigt: Neben Rapper Sido wird auch Lions Head, der mit bürgerlichem Namen Ignacio "Iggy" Uriarte heißt, die Kandidaten bewerten. Der gebürtige New Yorker und Wahl-Münchner sang bereits als Kind in der weltweit bekannten Metropolitan Opera in New York mit Stars wie Luciano Pavarotti und Placido Domingo. Dann wurde er als "Lions Head" mit Hits wie "True Love" und "When I Wake Up" bekannt.

Zu seinem neuen Job als Juror sagt Uriarte: "'X Factor' ist ein weltweites Erfolgsformat und hat so viele herausragende Künstler wie Leona Lewis oder Olly Murs hervorgebracht, die mich schon immer inspirierten. Ich freue mich schon sehr darauf, ab Sommer ebenso großartige Musiker auch in Deutschland zu finden." Welche zwei weiteren Juroren in der Show die Kandidaten bewerten, will Sky demnächst bekanntgeben. Moderiert wird die Show übrigens von Charlotte Würdig, als Produktionsfirma ist UFA Show & Factual mit an Bord.

