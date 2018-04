ZDF: Gemeinsame Redaktion für Mainzer Tagesmagazine

© ZDF

Die ZDF-Magazine "drehschreibe" und "hallo deutschland" werden im Mai unter einem gemeinsamen Redaktionsdach zusammengeführt. Der Sender will damit sparen und den "Blick auf die deutsche Wirklichkeit schärfen". Geleitet wird die neue Redaktion von Renate Lintz-Berkessel.



Seit Anfang April sendet das "ZDF-Mittagsmagazin" im wöchentlichen Wechsel mit dem "ZDF-Morgenmagazin" aus Berlin. Zusammengeführt wurden die Journalisten der beiden Formate in der gemeinsamen Redaktion "Tagesmagazine Berlin". Im Mai wird das ZDF auch das Mainzer Pendant dazu an den Start schicken: In der Redaktion von "Tagesmagazine Mainz" werden ab dem 2. Mai die Journalisten der beiden Magazine "drehscheibe" und "hallo deutschland" unter einem Dach vereint.

Geleitet wird die neue Redaktion von Renate Lintz-Berkessel, die seit 2011 Redaktionsleiterin der "drehscheibe" ist. Als ihre Stellvertreter fungieren Thomas Schmeken, zuletzt stellvertretender Leiter der Redaktion "ZDF-Mittagsmagazin", und Michael Kramers, zuletzt verantwortlicher Redakteur des Ende vergangenen Jahres beendeten Talkformats "Peter Hahne". Swea Schilling, seit 2011 Redaktionsleiterin von "hallo deutschland", leitet ab Mai die Sendereihe "Menschen - das Magazin".

Elmar Theveßen, stellvertretender ZDF-Chefredakteur und Leiter der Hauptredaktion Aktuelles, betont die durch diesen Schritt eintretenden Einsparungen und Synergien: "Die gemeinsame neue Tagesmagazin-Redaktion im Sendezentrum schafft notwendige Synergieeffekte in Sparzeiten. Und sie stärkt den inhaltlichen und personellen Austausch zwischen den bisherigen Senderedaktionen 'drehscheibe' und 'hallo deutschland'".

ZDF-Chefredakteur Peter Frey ergänzt: "Die Berichterstattung aus den Bundesländern ist dem ZDF ein wichtiges Anliegen. 'drehscheibe' und 'hallo deutschland' vermitteln immer wieder intensive Einblicke in die gesellschaftlichen Realitäten auch jenseits des Nachrichtengeschehens. Wir werden jetzt die beiden Sendungen im Zusammenhang denken und damit unsere Inlandsberichterstattung weiter profilieren. Das Ziel ist: noch stärker in die Fläche gehen, unseren Blick auf die deutsche Wirklichkeit schärfen."

