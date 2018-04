"Notrufzentrale" kehrt auf neuem Sendeplatz zurück

© MG RTL D / Fandango

Im Februar und März gewährte Vox acht Wochen lang am Montagabend einen Blick hinter die Kulissen von Notrufzentralen. Die Quoten waren zwar eher durchwachsen, trotzdem meldet sich das Format bald zurück, dann aber auf neuem Sendeplatz.



11.04.2018 - 16:19 Uhr von Uwe Mantel 11.04.2018 - 16:19 Uhr

Wer in einen Notfall verwickelt ist und den Notruf wählt, für den sind die Mitarbeiter in der Notrufzentrale die ersten Ansprechpartner. Im Ernstfall müssen sie innerhalb kurzer Zeit die Anrufer beruhigen, die Notsituation einschätzen, Entscheidungen treffen und schnellstmöglich Hilfe organisieren. Einen Einblick in diesen spannenden Beruf gewährte Vox zuletzt in dem von Fandango prodzierten Format "Die Notrufzentrale" acht Wochen lang am Montagabend um 22:15 Uhr. Mit im Schnitt 6,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war das Format kein Flop, blieb aber unter dem Vox-Senderschnitt hängen.

Doch bald gibt's nochmal eine zweite Chance: Ab dem 10. Mai wird Vox das Format zurück ins Programm holen, dann allerdings auf neuem Sendeplatz: Statt montags wird "Die Notrufzentrale" dann donnerstags im Anschluss an den Primetime-Film zu sehen sein, je nach Länge des Films also mit wechselnden Startzeiten. Im Anschluss an eine neue Folge wird noch eine alte Folge wiederholt. Dass das auch kein ganz einfacher Sendeplatz ist, können die Kollegen von Endemol Shine aus erster Hand berichten: Deren "Knife Fight Club" pendelte dort bislang zwischen sehr schwachen 4,4 und ordentlichen 7,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

