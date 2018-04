NuCom: General Atlantic ist da, Akquisitionen voraus

© NCG NuCom Group

Zu seinem Abschied konnte Thomas Ebeling noch den Einstieg von Finanzinvestor General Electric bei der NuCom Group, in der der Konzern sein Commerce-Geschäft gebündelt hat, verkünden. Nun ist der Deal abgeschlossen - und starkes Wachstum das Ziel



11.04.2018 - 19:31 Uhr von Uwe Mantel 11.04.2018 - 19:31 Uhr

Eine der letzten Amtshandlungen des ehemaligen ProSiebenSat.1-Chefs Thomas Ebeling war die Präsentation eines Partners für das Commerce-Geschäft, dem man im vergangenen Jahr unter dem Namen "NCG - NuCom Group" bewusst eigenständig positioniert hatte. Im Februar kündigte Ebeling an, dass der Finanzinvestor General Atlantic für etwa 300 Millionen Euro 25,1 Prozent der Anteile an der NuCom Group übernehmen wird. Ende vergangener Woche ist der Deal nun abgeschlossen worden.

Mit dem neuen Partner an Bord soll das Commerce-Geschäft künftig noch deutlich schneller wachsen als bislang - und zwar ausdrücklich nicht nur im deutschsprachigen Raum, in dem ProSiebenSat.1 vorrangig tätig ist, sondern auch im Ausland. Vom Ziel "den einen oder anderen europäischen Champion zu schaffen" sprechen die NCG-Chefs Claas van Delden und Florian Tappeiner gegenüber dem "Handelsblatt". Zum einen sollen bestehende Beteiligungen ins Ausland expandieren, zum anderen will man bei weiteren Unternehmen einsteigen. Erste größere Akquisitionen seien in der zweiten Jahreshälfte zu erwarten - und die Kasse ist offenbar gut gefüllt. Bis zu eine Milliarden Euro können Tappeiner und van Delden dem Bericht zufolge insgesamt ausgeben.

