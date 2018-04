Comedy Central zeigt "Global Edition" der "Daily Show"

© Comedy Central

Wer die "Daily Show" mit Trevor Noah sehen will, der kann schon seit 2015 auf die Website von Comedy Central zurückgreifen. Nun schafft es die Late Nicht zumindest in einem wöchentlichen Best-of, der "Global Edition", auch wieder ins klassische Fernsehen



17.04.2018 - 13:48 Uhr von Uwe Mantel 17.04.2018 - 13:48 Uhr

Im Herbst 2015 trat Trevor Noah in den USA in Comedy Centrals "Daily Show" in die großen Fußstapfen von Jon Stewart und hat sich dort inzwischen selbst einen Namen gemacht. Auch hierzulande zeigt Comedy Central die "Daily Show" seitdem, allerdings nicht im klassischen Fernsehen, sondern nur online im englischen Originalton - zumindest dann, wenn nicht gerade eine unbemerkte Panne das Angebot über mehrere Wochen lahmlegt.

Nun sieht man offenbar die Zeit reif, zumindest ein Best-Of auch im klassischen Fernsehen zu zeigen: Ab dem 20. April nimmt Comedy Central nämlich "The Daily Show: Global Edition" ins Programm. Der 30-minütige Zusammenschnitt zeigt die besten Gäste, News und Einspieler der Woche, jeweils mit Blick auf ein Publikum außerhalb der USA ausgewählt. Comedy Central zeigt die "Global Edition" im englischen Originalton mit deutschen Untertiteln. Wer die Sendung sehen will, muss allerdings lange wach bleiben: Der Sendeplatz ist in der Nacht von Freitag auf Samstag um 1 Uhr.

"Wir denken die Zeit ist reif, um den preisgekrönten Humor von Trevor Noah ins deutsche Free-TV zu bringen. In unserer heutigen Zeit hilft die furchtlose Satire der Daily Show besser als je zuvor, den politischen Wahnsinn der Welt zu verstehen. Wir zeigen die wöchentliche Ausgabe der Global Edition zunächst bis zum Ende der aktuellen Staffel im September und werden dann über eine Verlängerung entscheiden", so Wolfgang Til, Brand Director Comedy & Entertainment GSA bei Viacom International Media Networks. 2008 hatte Comedy Central die "Daily Show: Global Edition" damals noch mit Jon Stewart als Moderator übrigens schon einmal im Programm - allerdings mit recht überschaubarem Erfolg.

Teilen