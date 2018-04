Hase ans Kreuz genagelt: Ärger für die "heute show"

© ZDF

Weil die "heute show" Anfang April einen Osterhasen ans Kreuz nagelte und Jesus durch einen Hasen ersetzte, haben einige Privatpersonen Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Mainz erstattet. Beim Sender nimmt man es gelassen und beruft sich auf die Satirefreiheit.



Erinnern Sie sich noch an die "Affäre" rund um die Schokoladen-Osterhasen vor wenigen Wochen? In den sozialen Netzwerken machten Fotos die Runde, die zeigte, wie ein Supermarkt einen Schoko-Osterhasen als "Traditionshasen" deklariert. Einige Nutzer regten sich daraufhin über die vermeintliche politische Korrektheit auf. Später stellte sich heraus, dass die Osterhasen schon seit mehr als 20 Jahren unter diesem Namen verkauft werden. Das nahm auch Oliver Welke in der "heute show" am 6. April auf.

In der Sendung wurde zunächst der Begriff "Traditionshase" gemeinsam mit einem Playboy-Bunny eingeblendet. Danach wurde ein Bild des letzten Abendmahl gezeigt, auf dem war Jesus allerdings durch einen Hasen ersetzt. Im Anschluss daran konnte man einen Plüsch-Hasen sehen, der an Armen und Ohren an ein Kreuz genagelt war und später aus einem Osterei auferstand.

Einige Zuschauer sahen darin offenbar ihre religiösen Gefühle verletzt und stellten Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft Mainz. Gegenüber dem Evangelischen Pressedienst bestätigte die Leitende Oberstaatsanwältin Andrea Keller, dass bis Anfang der Woche vier Anzeigen eingegangen seien. Beim ZDF nimmt man es gelassen und erklärt, dass die Anzeigen bislang noch nicht vorliegen würden. "Ansonsten gehen wir davon aus, dass durch den Beitrag die Grenzen der Satirefreiheit nicht überschritten wurden", so ein Sprecher.

