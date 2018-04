n-tv führt Interview-Reihe "Wieso Sie?" schon bald fort

© n-tv

Vor der Bundestagswahl hat n-tv unter dem Titel "Wieso Sie?" eine Interview-Reihe ins Programm genommen, nun kehrt das Format zurück. Noch im April startet die neue Staffel, los geht’s mit Andrea Nahles.



17.04.2018 - 15:31 Uhr von Timo Niemeier 17.04.2018 - 15:31 Uhr

Die Interview-Reihe "Wieso Sie?" wird noch im April beim Nachrichtensender n-tv fortgesetzt: Am 25. April kehrt das Format ins Programm zurück. In dieser Ausgabe ist dann die derzeitige SPD-Chefin Andrea Nahles zu Gast und wird von Heike Boese und Christopher Wittich interviewt. Ausgestrahlt wird die Sendung um 17:30, die Wiederholung folgt am gleichen Tag um 23:30 Uhr.

Zwei weitere Folgen der Reihe wird n-tv am 2. Mai und 16. Mai ausstrahlen, dann sind Volker Kauder und Markus Söder zu Gast. Kauder wird ebenfalls von Heike Boese und Christopher Wittich befragt, Markus Söder stellt sich den Fragen von Christof Lang. In "Wieso Sie?" stellen sich die Politiker nicht nur den Fragen der Journalisten, sie werden auch mit Statements von Bürgern konfrontiert. Vor der Bundestagswahl im vergangenen Jahr nahm n-tv das Format erstmals ins Programm.

"Egal ob vor der Wahl oder nach der Regierungsbildung, für uns bleibt es wichtig, nah dran zu bleiben. Wir binden drängende Fragen unserer Zuschauer und User ein und stellen auch die bisher nicht ganz so bekannten neuen Polit-Player auf den Prüfstand", sagt Sonja Schwetje, Chefredakteurin von n-tv.

Teilen