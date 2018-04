Sat.1 gibt grünes Licht für weitere Impro-Morde

© Sat.1/Willi Weber

Neue Mordfälle für den Fun Freitag: Sat.1 hat die Produktion einer zweiten Staffel von "Mord mit Ansage" in Auftrag gegeben. Die erste Staffel der Impro-Comedy war Anfang März gut gestartet, hatte zuletzt allerdings zahlreiche Zuschauer verloren.



Trotz des negativen Quoten-Trends glaubt Sat.1 an seine neue Impro-Comedy "Mord mit Ansage" und hat jetzt bei Redseven Entertainment die Produktion einer zweiten Staffel in Auftrag gegeben. "Wir haben eine neue Impro-Show ins TV gebracht, die unserem Publikum und uns eine Menge Spaß macht - und perfekt zu unseren Comedy-Formaten am Fun Freitag passt. Wir freuen uns auf eine weitere Staffel mit mörderisch guter Comedy", so Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger.

Unter Anleitung von Erzähler Bill Mockridge müssen zahlreiche Comedians komplett ohne Drehbuch und nur mit Hilfe ihres Improvisationstalents herausfinden, welches Verbrechen begangen wurde. Während der ersten Staffel stellten sich unter anderem Luke Mockridge, Kaya Yanar, Martin Klempnow, Wigald Boning und Bernhard Hoëcker dieser Herausforderung. "Mord mit Ansage" steht damit trotz eines anderen inhaltlichen Schwerpunkts ganz in der Tradition der "Schillerstraße", mit der Sat.1 einst große Erfolge feierte.

Mit Blick auf die Quoten verlief der Start von "Mord mit Ansage" übrigens glänzend - knapp zwei Millionen Zuschauer sahen Anfang März die erste Ausgabe, die in Konkurrenz zur "heute-show" starke 13,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verzeichnete. Auch die zweite Folge war mit 12,1 Prozent erfolgreich, die beiden weitere Ausgaben blieben jedoch mit nur noch etwa acht Prozent deutlich hinter diesen Werten zurück. Wann die zweite Staffel den Weg ins Programm finden soll, ist noch nicht bekannt.

