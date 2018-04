Echo-Debatte: Das Erste zeigt Rapper-Dokumentation

© WDR/Labo M GmbH

Wie viel Antisemitismus gibt es in der deutschen Rap-Landschaft? Diese Frage wird seit der Echo-Verleihung und der Aufregung rund um Kollegah und Farid Bang diskutiert. Das Erste nimmt nun eine entsprechende Doku ins Programm, die kürzlich erst im WDR lief.



18.04.2018 - 15:35 Uhr von Timo Niemeier 18.04.2018 - 15:35 Uhr

Das Erste ändert am Donnerstagabend kurzfristig das Programm. Statt "Wolfgang Trepper live!" zeigt der Sender um 23:30 Uhr die Dokumentation "Die dunkle Seite des deutschen Rap", die erst Ende März im WDR zu sehen war. Die Programmänderung ist wohl vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte rund um die Echo-Verleihung an Kollegah und Farid Bang zu sehen. Die machten mit antisemitischen Songtexten auf sich aufmerksam und bekamen trotzdem den Musikpreis verliehen. Etliche Musiker gaben daraufhin ihre Trophäen zurück.

Die von Labo M produzierte Doku beschäftigt sich mit dem offenbar immer größer werdenden Problem des Antisemitismus im HipHop. Regisseurin Viola Funk geht der Frage nach, wer die Akteure sind, um was es in den Texten wirklich geht und will auch herausfinden, welche Auswirkungen die Texte auf Jugendliche haben. Die Doku stammt aus der Reihe "Die Story".

