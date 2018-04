RTL II begleitet Menschen mit psychischen Problemen

© RTL II

Im Mai wird RTL II neue Formate starten, die sich mit schweren Themen beschäftigen. Bereits bekannt war, dass man die letzten Wünsche von todkranken Menschen erfüllt. Nun hat der Sender auch eine Sendung angekündigt, in der es um psychische Probleme geht.



20.04.2018 - 11:33 Uhr von Timo Niemeier 20.04.2018 - 11:33 Uhr

RTL II wird ab dem 8. Mai das neue Format "Die Gruppe - Schrei nach Liebe" zeigen. Die sechs Folgen, die von Story House Productions produziert wurden, laufen allerdings nicht zur besten Sendezeit, sondern immer um 22:15 Uhr im Anschluss an die Reportage-Reihe "Armes Deutschland". In dem Format zeigt RTL II junge Erwachsene, die mit psychischen Problemen zu kämpfen haben.

Sechs junge Erwachsene zeigen in dem Format, was es bedeutet, mit Depressionen, Panikattacken, Zwangsstörungen oder extremen Ängsten zu leben. Dabei werden sie von der Trauma-Therapeutin Diana Kerzbeck betreut. Laut des Barmer-Arztreport 2018 ist der Anteil der 18- bis 25-Jährigen mit psychischen Diagnosen zwischen den Jahren 2005 bis 2016 um 38 Prozent gestiegen. Man wolle so auf ein Tabu-Thema aufmerksam machen, heißt es von RTL II. Bereits vor einigen Tagen hatte RTL II ein Format angekündigt, dass sich mit einem vergleichsweisen schweren Thema auseinandersetzt. In "Voller Leben - Meine letzte Liste" begleitet die Autorin Myriam von M. sterbenskranke Menschen in ihren letzten Tagen und Monaten und erfüllt ihnen ihre Wünsche (DWDL.de berichtete).

