Drehstart für neue Serie von Sky, Amazon und Canal+

Sky, Amazon und der französische Sender Canal+ haben nun den Drehstart einer neuen Serie verkündet: "ZeroZeroZero" wird in den kommenden Monaten in sechs verschiedenen Ländern produziert. Die Regie übernimmt Stefano Sollima ("Gomorrha").



20.04.2018 - 13:07 Uhr von Timo Niemeier

"ZeroZeroZero" heißt die neue Serie, die von der italienischen Produktionsfirma Cattleya ab sofort für Sky, Amazon und Canal+ hergestellt wird. Die Sender haben nun den Start der Dreharbeiten verkündet. Während der kommenden acht Monate wird in sechs verschiedenen Ländern auf drei Kontinenten und in sechs unterschiedlichen Sprachen gedreht. Nachdem erste Szenen in New Orleans gedreht wurden, zieht die Produktion weiter nach Mexiko sowie im Anschluss nach Italien und Afrika. Die Serie basiert auf der gleichnamigen Reportage von Bestseller-Autor Roberto Saviano.

"ZeroZeroZero" handelt von den unterschiedlichen, gleichermaßen gewalttätigen und machthungrigen Gangstern, von der Dynamik innerhalb der kriminellen Familiendynastien und den Mexikanischen Kartellen, der 'Ndrangheta' (Kalabrische Mafia) sowie den korrupten Geschäftsleuten, die alle um die Kontrolle über das meistgehandelte Produkt dieser Welt kämpfen: Kokain. Zu der internationalen Besetzung der achtteiligen Dramaserie zählen unter anderem Andrea Riseborough ("Birdman"), Dane DeHaan ("Valerian - Die Stadt der tausend Planeten"), Gabriel Byrne ("In Treatment"), Harold Torres ("The Girl"), Giuseppe De Domenico ("Euphoria"), Francesco Colella ("Trust") und Tcheky Karyo ("Missing”).

Als Regisseur mit an Bord ist Stefano Sollima, der sich bereits für die Inszenierung der Bilder bei "Gomorrha - Die Serie" verantwortlich zeichnete. Leonardo Fasoli und Mauricio Katz Mayo fungieren als Chef-Drehbuchautoren, unterstützt werden sie von einem Team bestehend aus Max Hurwitz, Stefano Sollima und Maddalena Ravagli. 2019 soll die Serie schließlich bei Sky in Deutschland, Österreich, Italien, Großbritannien und Irland zu sehen sein. In Frankreich übernimmt Canal+ die Ausstrahlung, in Spanien, USA, Kanada, Mexiko und Lateinamerika läuft die Serie bei Amazon.

Stefano Sollima sagt über sein neues Projekt: "In einer globalisierten Welt und durch den ungebrochenen Handel sind Märkte, Produkte, der Konsum, ja sogar die Lebens- und Denkweise der Menschen weltweit miteinander verbunden. Dank eines kontinuierlichen Transportes, der Tonnen an Ware an Milliarden von Menschen liefert", so der Regisseur. "In 'ZeroZeroZero' erzählen wir die Geschichte eines dieser Güter, das wohl das am meisten verbreitete und profitabelste weltweit ist. Dabei begleiten wir ein Containerschiff auf dem Weg von Mexiko nach Kalabrien und erzählen, wie das Produkt buchstäblich Welten überquert, die globale Wirtschaft und sogar unser Leben beeinflusst: das Produkt Kokain dessen Reise auch unsere Reise ist."

