Während Sat.1 am Samstag in der Daytime mit der "Landarztpraxis" und "Drei Teller für Lafer" über weite Strecken hinweg nur sehr schwache Quoten erzielte, sorgte "Mulan" am Abend für einen Aufschwung. Hier lag der Sender sogar vor RTL.