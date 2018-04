Offiziell: "Grey's Anatomy" erhält eine 15. Staffel

© ABC

Eigentlich ist es nur eine Formsache gewesen: ABC hat eine 15. Staffel von "Grey’s Anatomy" angekündigt. Im Herbst soll es die neuen Folgen zu sehen geben. Das Krankenhausdrama wird damit zur am längsten laufenden Serie des Senders.



21.04.2018 - 10:51 Uhr von Timo Niemeier 21.04.2018 - 10:51 Uhr

Bereits Anfang des Jahres hat "Grey’s Anatomy"-Hauptdarstellerin Ellen Pompeo ihren Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert, offiziell bestätigt wurde die Fortsetzung der Serie aber erst jetzt. Im Herbst startet "Grey’s Anatomy" damit in die mittlerweile 15. Staffel und wird damit zur am längsten laufenden Serie von ABC. Zusammen mit "Emergency Room" ist es zudem die am längsten laufende Krankenhausserie in der Primetime des US-Fernsehens.

"Grey’s Anatomy" ist noch immer ein voller Erfolg für ABC und erreichte mit den bislang gezeigten Folgen der 14. Staffel im Schnitt 7,7 Millionen Zuschauer und ein Rating von 2.0 in der Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen. Sarah Drew, Martin Henderson, Jason George und Jessica Capshaw werden in den neuen Folgen dann allerdings nicht mehr zu sehen sein, sie verlassen die Serie am Ende der 14. Staffel. "'Grey’s Anatomy' hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen und Millionen von Zuschauern fühlen ebenso", sagte Channing Dungey, ABC-Entertainmentchef, im Zuge der Verlängerung. "Dank treuer und loyaler Fans, die mit uns von Anfang an auf dieser Reise waren, und neuer Generationen von Zuschauern, die weiterhin Freude an der Serie haben, ist die Show so stark wie eh und je." ProSieben beginnt in der kommenden Woche mit der Ausstrahlung der 14. Staffel - die neuen Folgen laufen immer mittwochs zur besten Sendezeit.

