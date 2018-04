Sat.1 bringt neue Tausch-Doku noch im Mai an den Start

© Sat.1 / Claudius Pflug

Im Mai wird Sat.1 die Adaption des britischen Formats "Rich House, Poor House" unter dem Titel "Plötzlich arm, plötzlich reich" auf den Bildschirm bringen. Zwei Familien aus unterschiedlichen Schichten ziehen darin in das Haus des jeweils anderen.



Nachdem DWDL.de bereits vor wenigen Wochen in Erfahrung gebracht hat, dass Sat.1 an einer Adaption des britischen Tausch-Formats "Rich House, Poor House" arbeitet, steht jetzt ein Ausstrahlungstermin für die erste Staffel fest. "Plötzlich arm, plötzlich reich" - so der deutsche Titel - ist ab dem 23. Mai jeweils mittwochs um 20:15 Uhr zu sehen. Um die Produktion kümmert sich Imago TV.

In der Sendung tauschen pro Folge zwei Familien mit gegensätzlichem Einkommen für eine Woche Wohnung, Freundeskreis, Wochenbudget und Lebensgewohnheiten. Statt durchschnittlichen 200 Euro für Essen, Kleidung und Freizeit, haben sie plötzlich zirka 4.000 Euro zur Verfügung - oder umgekehrt. Sat.1 verkauft das Format als TV-Experiment, das die immer weiter auseinander klaffende Schere zwischen Arm und Reich zum Thema machen soll.

In der ersten Folge geht es um eine Patchwork-Familie, deren Vater ein Schloss Diedersdorf besitzt, ein millionenschweres Unternehmen mit exklusivem Hotel. Rund 3.700 Euro geben sie wöchentlich für Lebensmittel, Kleidung und Freizeit aus. Sie tauschen mit einer Familie aus Berlin-Marzahn, die deren Wochenbudget bei 225 Euro liegt. Beide tauschen eine Woche lang ihr Leben und treffen am Ende aufeinander, um über die gesammelten Erfahrungen zu sprechen.

Bei Channel 5 startete "Rich House, Poor House" bereits im vergangenen Jahr. Seither strahlte der Sender drei Staffeln mit guten Quoten aus. Produziert wird das Format in Großbritannien von Hat Trick Productions.

