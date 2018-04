G+J zufrieden mit dem Start des neuen Joko-Magazins

© DWDL

Seit rund einem Monat ist die erste Ausgabe von "JWD." auf dem Markt. Mit den Verkaufszahlen des Magazins von Joko Winterscheidt zeigt man sich bei Gruner + Jahr nun sehr zufrieden. 70.000 Exemplare wurden verkauft.



25.04.2018 - 12:22 Uhr von Timo Niemeier 25.04.2018 - 12:22 Uhr

Gruner + Jahr (G+J) vermeldet einen erfolgreichen Kioskstart seines neuen Titels "JWD.": Das Magazin von Joko Winterscheidt wurde im ersten Monat 70.000 Mal verkauft. Der Verlag spricht von einem "großen Erfolg" und erklärt, dass Magazin habe sich mit der ersten Ausgabe an die Spitze im Männer-Lifestyle-Segment gesetzt. Allerdings kam zum Beispiel der "Playboy" im ersten Quartal des Jahres laut den neuesten IVW-Zahlen auf mehr als 124.000 verkaufte Exemplare - immerhin 88.000 davon waren harte Auflage, also entweder Abo oder Einzelverkauf.

Alexander Schwerin, Publisher "Stern"-Gruppe, sagt zu den Verkaufszahlen: "Immer wieder Neues zu wagen, auch in durchaus herausfordernden Segmenten, lohnt sich. Das zeigt jetzt der großartige Start von 'JWD'. Darauf bin ich stolz, genauso wie auf das gesamte Team, das all seine Kreativität, Kraft und Leidenschaft dafür gegeben hat, dieses Abenteuer zu wagen. Wir werden weiter mutig immer wieder neue Dinge ausprobieren." Die zweite Ausgabe des Magazins erscheint am 26. April, zehn Ausgaben jährlich will der Verlag künftig herausgeben.

Mehr zum Thema Ich, ich, ich: Wie viel Joko steckt in Jokos Zeitschrift?



Teilen