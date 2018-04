Fan-Frust: Sky entschuldigt sich für Ausfall von Sky Go

© Sky

Zahlreiche Nutzer von Sky Go sahen am Dienstag beim Champions-League-Spiel zwischen Liverpool und Rom im wahrsten Sinne des Wortes schwarz. Sky hat sich inzwischen entschuldigt, wollte sich über den Grund der Panne jedoch nicht äußern.



25.04.2018 - 14:31 Uhr von Alexander Krei 25.04.2018 - 14:31 Uhr

Das Spiel war sehenswert - gleich sieben Tore fielen am Dienstagabend innerhalb von 90 Minuten bei der Begegnung zwischen dem FC Liverpool und dem AS Rom. Bei vielen deutschen Zuschauern herrschte allerdings Frust, weil Sky bei seinem Streamingdienst Sky Go mit großen Problemen zu kämpfen hatte.

Wo eigentlich das Halbfinal-Hinspiel der Champions League laufen sollte, sahen viele Zuschauer lediglich einen Hinweis auf Fehlercode 38030. In den sozialen Netzwerken musste Sky daher reichlich Ärger einstecken - noch am Abend entschuldigte sich der Sender für den Ausfall und versprach, "mit Hochdruck an der Lösung des Problems" zu arbeiten.

Was genau zum Ausfall führte, ließ Sky am Tag danach allerdings offen. "Wir können bestätigen, dass es gestern Abend leider zu Problemen bei Sky Go gekommen ist. Diese betrafen nicht alle Nutzer, so war der Empfang über das Web problemlos möglich", erklärte ein Sky-Sprecher auf Nachfrage des Medienmagazins DWDL.de. "Wir möchten uns für entstandene Unannehmlichkeiten entschuldigen."

Die Fans werden nun hoffen, dass das Spiel des FC Bayern gegen Real Madrid am Mittwochabend fehlerfrei über die Bühne gehen wird. "Selbstverständlich arbeiten wir mit Hochdruck daran, dass derartige Probleme in Zukunft nicht mehr auftreten", versprach Sky. Immerhin: Mit dem ZDF-Stream gibt es beim Spiel der Bayern im Falle eines Falles noch eine Alternative, sollte der Bildschirm bei Sky Go erneut schwarz bleiben.

Für Sky ist die Panne indes auch deshalb ärgerlich, weil man erst vor wenigen Wochen beim Champions-League-Spiel zwischen Liverpool und Manchester City keine reibungslose Übertragung präsentieren konnte. Damals sorgte ein Internetausfall im Stadion dafür, dass Kommentator Wolff Fuss über weite Teile der ersten Halbzeit hinweg nicht zu hören war.

