BBC World News zeigt künftig "Vice News This Week"

© Vice Media

Vice Media und BBC Global News haben eine Partnerschaft geschlossen. Konkret gibt es künftig einmal wöchentlich eine Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte aus der täglichen HBO-Sendung "Vice News Tonight".



26.04.2018 - 17:23 Uhr von Uwe Mantel 26.04.2018 - 17:23 Uhr

BBC World News will die Inhalte der unter anderem mit einem Emmy prämierten täglichen HBO-Sendung "Vice News Tonight" künftig weltweit verbreiten - zwar nicht täglich, aber in einer wöchentlichen Zusammenfassung, die ab dem kommenden Samstag unter dem Titel "Vice News This Week" zu sehen sein wird. Zu sehen gibt's die Serie samstags um 1:30 Uhr nachts sowie um 17:30 Uhr sowie sonntags um 6:30 Uhr und 19:30 Uhr. BBC World News erreicht nach eigenen Angaben weltweit 340 Millionen Haushalte und ist auch im deutschsprachigen Raum empfangbar.

Jim Egan, CEO von BBC Global News: "Ich freue mich, dass wir jetzt mit Vice zusammenarbeiten, um die 'Vice News This Week' unserem globalen Publikum auf BBC World News vorzustellen. Ergänzend zu unserer eigenen preisgekrönten internationalen Berichterstattung wird das Programm unseren Zuschauern eine einzigartige Perspektive auf Themen in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt bieten."

Josh Tyrangiel, Executive Vice President von Vice News: "Wir sind begeistert! Es ist eine gute Chance, die wir nutzen konnten, um mit BBC Global News zusammenzuarbeiten, um unseren Peabody- und Emmy-prämierten Journalismus in Hunderten von Millionen von Häusern rund um den Globus zu bringen. Die BBC ist der absolute Maßstab, und Vice News fühlt sich wirklich geehrt, Teil seines Angebots zu sein." Vice ist eine ganze Reihe an Verriebspartnerschaften für digitale, mobile und lineare Plattformen eingegangen. Dazu gehören A + E, HBO, YouTube, Snapchat, Sky, 20th Century Fox und Canal +.

Teilen