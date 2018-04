South & Browse holt sich Verstärkung für Kölner Standort

© DWDL © South&Browse

Nach der Übernahme durch All3Media will die Produktionsfirma South & Browse ihre Führungsmannschaft verstärken und hat jetzt Produzentin Bettina Josmann verpflichtet. Die 43-Jährige kommt von Caligari Entertainment.



27.04.2018 - 11:02 Uhr von Alexander Krei 27.04.2018 - 11:02 Uhr

Die Produktionsfirma South & Browse holt sich Verstärkung an Bord: Ab dem 1. Mai ist Bettina Josmann für das inzwischen zu All3Media gehörende Haus als Produzentin tätig. Die 43-Jährige war bislang als Executive Producer bei Caligari Entertainment für Programme von ARD, ZDF und dem Kinderkanal tätig. Neben den beiden Geschäftsführern Tom Gamlich und Mark Stehli sowie den Executive Producern Daniel van Moll, Jan Fritzowsky und Nikola Kohl soll Josmann von Köln aus agieren.

"Ich kenne Bettina seit fast 20 Jahren alserfolgreiche Produzentin mit Herz. Ich bin sehr froh, dass wir sie für South & Browse begeistern konnten", sagt Tom Gamlich. "Mit ihr sind wir noch breiter aufgestellt, aber mit einem klaren Kern: Fernsehen für Herz, Hirn und Auge. Wir kommen immer aus der eigenen Entwicklung und jedes neue TV-Format ist eine Pflanze, die wachsen kann. Aber wir wissen auch, wie viel Kümmern nötig ist. In diesem Sinne sehen wir uns als Content-Manufaktur. Dazu passt Bettina perfekt."

Markus Schäfer, CEO von All3Media Deutschland, betont: "Ich freue mich über die frischen Impulse und die Kreativ-Power, die South & Browse in unsere Gruppe bringt." Bettina Josmann verweist indes auf "ein starkes Team für Programmentwicklung und Umsetzung", das sie nun für ihre Senderpartner nutzen will. Bei der Produktionsfirma soll sie ihre Expertise vor allem in den Bereichen Factual, Entertainment und Kinderfernsehen einbringen.

