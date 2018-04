ZDF versucht sich an einer neuen Sketch-Comedy

© ZDF/Richard Hübner

Unter dem Titel "Danke Deutschland!" entsteht derzeit eine neue Sketch-Comedy für das ZDF. In der von "Neo Magazin Royale"-Sidekick Ralf Kabelka moderierten Sendung geht es vor allem um aktuelle politische und gesellschaftliche Themen.



29.04.2018 - 10:26 Uhr von Timo Niemeier 29.04.2018 - 10:26 Uhr

Das ZDF hat am Samstag eine neue Sketch-Comedy angekündigt. "Danke Deutschland!" heißt das neue Format, das derzeit in Berlin entsteht. Vorerst sind sechs 30-minütige Ausgaben geplant, produziert wird die Sendung von der UME, als Produzent agiert Wolfgang Link. Die Regie liegt bei Holger Schmidt. Einen Sendetermin für "Danke Deutschland!" gibt es derzeit noch nicht.

Mit dabei ist auch Ralf Kabelka, der den meisten Zuschauern wohl aus dem "Neo Magazin Royale" bekannt sein dürfte. Er fungiert als Moderator der Sendung und wird die Sketche thematisch und ironisch einordnen. Ansonsten sind noch Sabine Vitua, Constanze Behrends, Lena Dörrie, Cem Ali Gültekin, Joachim Paul Assböck und Daniel Wiemer mit dabei. Sie schlüpfen in die Rollen von Politikerinnen, Wirtschaftsbossen, Reporterinnen, Polizisten und einfachen Bürgern.

Inhaltlich sollen in dem neuen Format laut ZDF "aktuelle politische und gesellschaftliche" Themen Niederschlag finden. Ob Asyldebatte, Investitionsstau, Digitalisierung, #MeToo oder andere aktuelle Themen: Die Sketchshow will mit dem Blick hinter die Kulissen der Berliner Republik spielen und zeigen, was in Ministerien, Lobbyverbänden oder auf kommunaler Ebene absurd, komisch und dennoch tatsächlich möglich ist.

