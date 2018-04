Der RBB macht Kurt Krömer zum Programmansager

© rbb/Mark Seeburger

30.04.2018 - 16:28 Uhr von Timo Niemeier 30.04.2018 - 16:28 Uhr

Eigentlich hatte Kurt Krömer vor mittlerweile mehr als drei Jahren seinen TV-Abschied verkündet. Seither ist er tatsächlich deutlich weniger im Fernsehen zu sehen, in den kommenden Tagen wird sich das aber zumindest vorübergehend ändern. Zu seinem 15. Geburtstag hat der RBB Krömer nämlich als Programmansager verpflichtet, das hatte der Sender bereits vor einigen Tagen angekündigt. Nun gibt es weitere Details.

Krömer wird zwischen Dienstag (1. Mai) und Samstag, den 5. Mai, drei Mal täglich ab 19:30 Uhr im Programm des RBB erscheinen und die Zuschauer so durch den Abend begleiten. "Mir fehlen die Ansager im Fernsehen. Danke für dieses Angebot. Große Freude im Hause Krömer", so der Komiker über seinen neuen Kurzzeit-Job. Die Fernseh- bzw. Programmansager waren in den Anfangszeiten des Fernsehens weit verbreitet, verschwanden im Laufe der 90er Jahre aber weitestgehend von der Bildfläche.

Wie das aussieht, wenn Kurt Krömer das RBB-Programm mehr oder weniger ernst ansagt, sehen Sie hier:

Kurt Krömer sagt das RBB-Programm an (3 Videos) To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



