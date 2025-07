Ein halbes Jahr ist vergangen, seit das Bundeskartellamt die Hängepartie beendete und dem Plan der Ad Alliance, die Werbezeitenvermarktung von RTLzwei zu übernehmen, einen Strich durch die Rechnung machte. Wäre der Deal durchgegangen, hätte es das Aus für El Cartel bedeutet. Doch auch wenn sich der langjährige Vermarkter von RTLzwei gerade erst ein neues Logo verpasste, bleibt das Grundproblem bestehen: Als Einzelkämpfer hat es das Unternehmen zunehmend schwer, sich auf dem rasant veränderten TV-Werbemarkt zu behaupten.

Und doch überrascht die Mitteilung, die am frühen Mittwochnachmittag offiziell verschickt wurde: RTLzwei und Warner Bros. Discovery Deutschland wollen einen gemeinsamen Vermarkter gründen - unter dem Namen El Cartel Brothers. In erstaunlich knappen Worten erklärten beide Unternehmen, ein Joint Venture gründen zu wollen, das bereits ab dem Vermarktungsjahr 2026 aktiv wird. Geplant ist demnach, "TV- und Teile der Digitalinventare in Deutschland künftig gemeinsam zu vermarkten", wie es heißt. Sitz des neuen Unternehmens soll München sein.

Ob die neuen Vermarktungsbrüder tatsächlich im kommenden Jahr die gemeinsame Arbeit aufnehmen können, hängt jedoch auch diesmal wieder von den Wettbewerbsbehörden ab, die dem Vorhaben erst noch zustimmen müssen. Im Unterschied zum Plan der Ad Alliance sind die Vorzeichen diesmal allerdings andere, weil sich diesmal zwei kleinere Player zusammenschließen würden.

"Signal der Stabilität"

© RTLzwei / Kraus WBD / Becker Lacour Nicole Glatzmaier und Matthias Heinze

Einige Fragen bleiben vorerst dennoch offen - etwa, wer El Cartel Brothers eigentlich leiten wird. Eine Antwort darauf liefert die Pressemitteilung jedenfalls nicht. Stattdessen heißt es sehr allgemein, "Mitarbeitende von El Cartel sowie dem bisherigen Sales-Team von Warner Bros. Discovery Deutschland" würden in das Joint Venture wechseln.

Der geplante Vermarktungszusammenschluss fällt in eine Zeit, in der der deutsche Medienmarkt stark in Bewegung ist. Keine drei Wochen ist es her, dass RTL Deutschland ankündigte, Sky Deutschland übernehmen zu wollen. Nun suchen also auch RTLzwei und Warner Bros. Discovery mit Sendern wie DMAX, TLC oder Eurosport den Schulterschluss - der auch deshalb spannend ist, weil die Vermarktung eben nicht nur die Werbeflächen auf klassischen TV-Sendern umfassen wird. Schon Anfang 2026 will Warner bekanntlich seinen Streamingdienst HBO Max nach Deutschland bringen und hegt dank starker Marken große Ambitionen.