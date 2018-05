Telekom will auf dem Satelliten-Markt neu angreifen

© Deutsche Telekom

Ex-Astra-Chef Wolfgang Elsäßer ist inzwischen TV-Chef der Deutschen Telekom. In dieser Funktion kehrt er jetzt ein Stück weit zu den Wurzeln zurück und präsentiert ein überarbeitetes Satelliten-Angebot des rosa Riesen. Was Entertain TV Sat können soll...



02.05.2018 - 11:05 Uhr von Alexander Krei 02.05.2018 - 11:05 Uhr

Wer bislang private Fernsehprogramme in HD sehen wollte, brauchte ein Abo bei der Astra-Tochter HD+. Seit einigen Wochen herrscht jedoch erstaunlich viel Bewegung auf dem Markt. Erst kündigte das internationale Medienunternehmen M7 an, unter dem Namen Diveo eine eigene Satelliten-Plattform an den Start bringen zu wollen, dann zog auch Freenet nach. Die neuen Player eint, dass sie noch großes Potenzial sehen, schließlich schauen die allermeisten der 17 Millionen HD-Haushalte ihre Programme noch immer in mittelprächtiger SD-Auflösung.



© Telekom

Jetzt will auch die Deutsche Telekom noch einmal ein Wörtchen mitreden. Schon seit einigen Jahren bietet der Bonner Konzern seinen Kunden ein Satelliten-Angebot an. Zum 2. Mai hat man das allerdings gehörig überarbeitet. Unter dem leicht veränderten Namen Entertain TV Sat möchte die Telekom das Satelliten-Fernsehen mit dem Internet verbinden. "Wir kombinieren das Beste aus den zwei Welten", sagt Wolfgang Elsäßer (Foto), der als TV-Chef der Telekom fungiert und sich als ehemaliger Astra-Chef freilich bestens auskennt mit dem Sat-Geschäft.

Einer der Vorteile: Sollte die Satelliten-Technik beispielsweise wetterbedingt beeinträchtigt sein, kann auf IPTV gewechselt werden. Neu ist auch, dass die HD-Programme nicht mehr über das Satelliten-Signal eingespeist werden, wodurch die Kunden bislang indirekt ein HD+-Abo abschließen mussten. Generell soll die neue Box, für die den Empfang nötig ist, deutlich leistungsfähiger sein als das bisherige Modell. Das ist auch dringend nötig, weil sie all die Services umfassen soll, auf die inzwischen dreieinhalb Millionen IPTV-Kunden der Telekom schon lange zugreifen können.

Und so sind also Video- und TV-Mediatheken ebenso integriert wir Streamingdienste und die exklusiv bei Entertain verfügbaren Serien. Auch das Sportangebot der Telekom ist fortan über Entertain TV Sat nutzbar. Hinzu kommen Funktionen wie 7-Tage-Replay und Restart – Letztere ist allerdings nur gegen einen Aufpreis von fünf Euro erhältlich. Wer auf die Restart-Funktion verzichtet, zahlt inklusive des UHD-fähigen Receivers mit 500 Gigabyte Speicher 9,95 Euro pro Monat. Voraussetzung ist ein MegentaZuhause-Tarif, der für monatlich knapp 35 Euro zu haben ist.

"Wir sehen in dem Produkt eine sehr, sehr große Chance", betonte Wolfgang Elsäßer bei einem Pressegespräch. "Sechsstellige Zahlen" wolle man mit Entertain TV Sat realisieren. Das wäre allerdings nur ein Bruchteil der möglichen Kunden: Von den 17 Millionen Satelliten-Haushalten besitzen nach Angaben des TV-Chefs nämlich elf Millionen einen Breitband-Anschluss bei der Telekom mit der zum Empfang notwendigen Mindestbandbreite von 16 MBit/s. Im Laufe des zweiten Halbjahres will die Telekom dann auch einen Zweit-Receiver auf den Markt bringen, damit das Angebot nicht nur im Wohnzimmer genutzt werden kann.

