Fox bringt US-Serie "Nashville" ab Juli zu Ende

© 2018 Lions Gate Television

Die finale sechste Staffel der US-Serie "Nashville", die im Musikbusiness spielt, ist ab Ende Juli auch in Deutschland zu sehen: Der Pay-TV-Sender Fox zeigt die 16 letzten Folgen immer am Dienstagabend in Doppelfolgen.



02.05.2018 - 13:11 Uhr von Timo Niemeier 02.05.2018 - 13:11 Uhr

Fans des Musik-Dramas "Nashville" können sich freuen, Fox hat nun nämlich eine Ausstrahlung der sechsten und damit letzten Staffel in Aussicht gestellt. Die 16 finalen Folgen sollen ab dem 31. Juli immer dienstags ab 21 Uhr in Doppelfolgen zu sehen sein. Die Zuschauer können dabei zwischen dem englischen Original und der deutschen Synchronfassung wählen.

Die ersten vier Staffeln von "Nashville" waren in den USA noch bei ABC zu sehen, danach wanderte die Serie zum kleinen Kabelsender CMT, wo der zweite Teil der sechsten Staffel im Juni und Juli zu sehen sein wird. In der Serie geht es um den unerbittlichen Kampf im Countrymusik-Geschäft. Die Sängerinnen und Sänger müssen sich aber nicht nur beruflich, sondern auch privat großen Herausforderungen stellen. In der sechsten Staffel beschließt Juliette (Hayden Panettiere) nach ihrem Zusammenbruch, ihr Leben neu zu ordnen und Deacon (Charles Esten) kämpft gegen die Einsamkeit ohne Rayna. Seine Tochter Maddie (Lennon Stella) lernt einen Popstar kennen, während Gunnar (Sam Palladio) und Scarlett (Clare Bowen) sich nach ihrer Trennung bemühen, Abstand voneinander zu gewinnen. Und auch Will (Chris Carmack) hat seine letzte Trennung noch lange nicht überwunden.

Teilen