Michelle Hunziker moderiert "Wetten, dass..?" in Italien

© ZDF/Sascha Baumann

In Deutschland ist sie einige Jahre an der Seite von Thomas Gottschalk in "Wetten, dass..?" zu sehen gewesen. Nun präsentiert Michelle Hunziker in Italien eine Adaption der ehemaligen ZDF-Show. An ihrer Seite hat Hunziker ihre Tochter Aurora.



02.05.2018 - 16:01 Uhr von Timo Niemeier 02.05.2018 - 16:01 Uhr

Die gebürtige Schweizerin Michelle Hunziker präsentiert demnächst wieder "Wetten, dass..?" - allerdings nicht in Deutschland, sondern in Italien. Dort wird die Show unter dem Titel "Vuoi Scommettere?" nämlich ab dem kommenden Montag, den 7. Mai, beim Privatsender Canale 5 zu sehen sein. Als Co-Moderatorin agiert dann übrigens Hunzikers Tochter, Aurora Ramazzotti. Aurora ist die gemeinsame Tochter von Hunziker und ihres früheren Mannes, Eros Ramazzotti.

Via Instagram sagt Hunziker, die Show sei der "Beginn eines neuen Abenteuers" und "eine große Chance für Aurora". Hunzikers Tochter ist erst 21 Jahre alt, für sie ist es einer der bislang größten Jobs. Hunziker dürfte die Moderation der Show vertraut vorkommen: In Deutschland moderierte sie zwischen 2009 und 2011 an der Seite von Thomas Gottschalk "Wetten, dass..?" und war unter anderem für die Präsentation der Wetten zuständig. Nachdem Gottschalk die Show im Zuge des Unfalls von Samuel Koch verließ, hörte auch sie auf.

Teilen