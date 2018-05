Amazon-Serie "Goliath" geht Mitte Juni weiter

© Amazon

Lange mussten die Fans warten, nun gibt es ein fixes Datum: Die zweite Staffel der Amazon-Serie "Goliath" wird ab Mitte Juni bei Prime Video zu sehen sein. Neben Golden-Globe-Sieger Billy Bob Thornton stoßen drei Hauptdarsteller neu zum Cast hinzu.



02.05.2018 - 18:00 Uhr von Timo Niemeier 02.05.2018 - 18:00 Uhr

Bereits seit Oktober 2016 ist die erste Staffel von "Goliath" bei Amazon Prime Video zu sehen, Hauptdarsteller Billy Bob Thornton erhielt für seine Darstellung als in die Jahre gekommener Super-Anwalt Anfang des vergangenen Jahres einen Golden Globe. Kurz nach dieser Auszeichnung kündigte Amazon eine zweite Staffel der Serie an - dann wurde es still. Nun können die Fans der Serie aufatmen, Amazon hat nämlich bekanntgegeben, wann die acht frischen Folgen online gestellt werden.

Die zweite Staffel wird laut Amazon ab dem 15. Juni zu sehen sein, das Unternehmen stellt die neuen Folgen weltweit zeitgleich online. Billy Bob Thornton kehrt in der neuen Staffel als Billy McBride zurück: Zum Ende der ersten Staffel hatte der einen wichtigen Erfolg errungen, in den neuen Folgen wird er aber gleich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, als der 16-jährige Sohn eines Freundes wegen eines Doppelmordes festgenommen wird. Als der Anwalt mit Patty (Nina Arianda) in den Fall eintaucht, stoßen sie auf eine tödliche Verschwörung in der Unterwelt von Los Angeles.

Als Executive Producer der neuen Folgen agieren Lawrence Trilling ("Parenthood") und Geyer Kosinski ("Fargo"), als als Showrunner und Executive Producer ist zudem Clyde Phillips ("Dexter") mit an Bord. Entwickelt wurde die Serie von David E. Kelley ("Ally McBeal") und Jonathan Shapira ("The Practice"). Vor der Kamera können sich die Zuschauer auf Veränderungen einstellen. So werden Mark Duplass ("Togetherness") als Stadtentwickler Tom Wyatt, Morris Chestnut ("The Best Man") als Bezirksstaatsanwalt Hakeem Rashad und Ana De La Reguera ("Narcos") als Bürgermeister-Anwärterin Marisol Silva neu in der Serie zu sehen sein.

"Wir freuen uns, unseren Prime-Mitgliedern eine neue Staffel von 'Goliath' mit Golden-Globe-Gewinner Billy Bob Thornton in der Hauptrolle präsentieren zu können", sagt Jennifer Salke, Head of Amazon Studios. "Das neue Kapitel erzählt eine packende, vielschichtige Geschichte über die düstere Seite eines zerbrochenen politischen und juristischen Systems."

Teilen