Dreharbeiten für Telekom-Serie "Germanized" laufen

Mit "Germanized" wird Ende diesen Jahres die erste Telekom-Eigenproduktion für EntertainTV Kunden erscheinen. Seit Anfang April laufen dafür die Kameras. Gedreht wird die Serie mit Christoph Maria Herbst in Bordeaux und Umgebung.



03.05.2018 - 11:27 Uhr von Kevin Hennings 03.05.2018 - 11:27 Uhr

Gemeinsam mit der Newen Group dreht die Bavaria Fiction seit Anfang April für die zehnteilige Serie "Germanized". Die erste Serien-Eigenproduktion der Telekom, die zugleich auch die erste französische Amazon-Eigenproduktion ist und von einem idyllischen Dorf im Südwesten Frankreichs erzählt, wird dafür stilecht bis Mitte Juli ausschließlich vor Ort in und rund um Bordeaux gefilmt. Vor der Kamera stehen dafür Christoph Maria Herbst ("Stromberg"), Marie-Anne Chazel ("Die Besucher"), Roxane Duran ("Das weiße Band"), Sylvie Testud ("La Vie En Rose"), Jasmin Schwiers ("Männerhort") und Rufus Beck ("Der bewegte Mann"). Zu sehen geben soll es die fertige Serie Ende des Jahres für Entertain-Kunden.

"Ganz Rest-Europa wächst zusammen!", sagt Christoph Maria Herbst zu "Germanized". "Ganz Rest-Europa? Willkommen in Jiscalosse! 'Germanized' gucken und sich an den Zusammenwachstumsschwierigkeiten freuen." Marie-Anne Chazel ergänzt: "'Germanized' ist die erste deutsch-französische Dramedy Koproduktion, die zudem in beiden Sprachen gedreht wird. Ich freue mich außerordentlich, Teil dieses beispiellosen Abenteuers zu sein.“ Roxan Duran geht d'accord: "Als Austro-Französin freue ich mich sehr, gemeinsam mit französischen und deutschen Schauspielern vor der Kamera zu stehen. Das Dorf Jisclosse mag fiktiv sein, die Freude an der Zusammenarbeit ist aber sehr real!"

