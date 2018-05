"You are wanted" feiert Weltpremiere in Los Angeles

© 2017 Amazon or its affiliates

Mitte Mai stellt Amazon die zweite Staffel von "You are wanted" mit Matthias Schweighöfer online, für die Weltpremiere hat man sich nun etwas ganz besonderes überlegt. Die Serie ist in wenigen Tagen erstmals in Los Angeles zu sehen.



03.05.2018 - 15:39 Uhr von Timo Niemeier 03.05.2018 - 15:39 Uhr

Bereits seit rund einem Monat steht fest, dass die neuen Folgen von "You are wanted" ab dem 18. Mai bei Amazon zu sehen sein werden, der US-Riese macht die zweite Staffel dann weltweit verfügbar. Nun hat Amazon angekündigt, dass die Serie von und mit Matthias Schweighöfer bereits am 7. Mai ihre Weltpremiere feiern wird - allerdings nicht in Berlin oder einer anderen deutschen Stadt, sondern in Los Angeles.

An dem besagten Tag werden sich im ArcLight-Kino in Hollywood sowohl die Hauptdarsteller Matthias Schweighöfer, Alexandra Maria Lara, Jessica Schwarz und Michael Landes ebenso einfinden wie ein internationales Fachpublikum und Fans der Serie. Gemeinsam sehen sie dann exklusiv die erste Folge der neuen Staffel. Mit der Weltpremiere in den USA will man bei Amazon auch der gestiegenen Aufmerksamkeit von deutschen Produktionen Rechnung tragen.

"You are Wanted" ist laut Unternehmensangaben die erfolgreichste Serie aller Zeiten bei Prime Video in Deutschland und Österreich, kommt laut Amazon aber auch international gut an. Konkrete Zuschauerzahlen nennt Amazon nicht, es heißt nur, dass die Serie 2017 am Start-Wochenende in mehr als 70 Ländern in die Liste der fünf meist gestreamten Serien aufgestiegen ist. Zudem sollen rund 22 Prozent der Zuschauer der ersten Staffel aus den USA kommen.

"Mit unserer Serie jetzt in den USA Weltpremiere zu feiern, ist eine große Ehre und ich freue mich unheimlich darauf", sagt Matthias Schweighöfer. Christoph Schneider, Geschäftsführer Prime Video Deutschland, ergänzt: "Wir sind mit 'You Are Wanted' bei Prime Video als erster Streaming-Service mit eigener deutschen Serie international angetreten, um zu unterstreichen, dass deutsche Inhalte auch weltweit gefragt sein können. Die Weltpremiere jetzt in den USA zu feiern, ist Ausdruck der gestiegenen Aufmerksamkeit, die deutsche Serie in aller Welt in den letzten Jahren – auch dank 'You Are Wanted' oder 'Deutschland 83' – erfahren haben."

