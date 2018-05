Schauspieler und Synchronsprecher Wolfgang Völz ist tot

© ZDF

Der Schauspieler und Synchronsprecher Wolfgang Völz ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Er war unter anderem die Stimme von "Käpt'n Blaubär", aber auch als Schauspieler war er sehr erfolgreich.



04.05.2018 - 14:25 Uhr

Die Stimme von "Käpt'n Blaubär" ist für immer verstummt: Wolfgang Völz ist am 2. Mai in Berlin mit 87 Jahren gestorben. Das berichtete die "Berliner Morgenpost" am Freitagmittag. Der Schauspieler wurde am 16. August 1930 in Danzig geworben, er erlitt bereits 2016 einen Schlaganfall, von dem er sich aber wieder erholte. Völz hatte eine der markantesten Stimmen der Branche und war deshalb auch oft als Synchronsprecher im Einsatz.

Er lieh nicht nur "Käpt'n Blaubär" seine Stimme, sondern auch Majestix aus der "Asterix"-Reihe sowie Peter Ustinov, Mel Brooks und Walter Matthau. Nach seiner Schauspielausbildung war Völz zunächst aber noch am Theater zu sehen, später drehte er auch Kinofilme und war in Serien wie "Stahlnetz" und "Raumpatrouille Orion" zu sehen. Einer seiner größten Erfolge war die Serie "Graf Yoster gibt sich die Ehre", die zwischen 1967 und 1976 fast zehn Jahre lang lief und in der er den Diener Johann verkörperte.

Völz hinterlässt seine Frau Roswitha und die beiden Kinder Benjamin und Rebecca. Beide Kinder sind ebenfalls als Synchronsprecher aktiv. Auch der Enkel von Völz war bereits im Fernsehen zu sehen: Daniel Völz war "Bachelor" in der achten Staffel der RTL-Show, die Anfang des Jahres ausgestrahlt wurde.

