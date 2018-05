Sat.1: "Dringend tatverdächtig" ersetzt "Ruhrpottwache"

© Sat.1

Sat.1 will sich zwar mittelfristig von der Crime-Farbe am Vorabend verabschieden, zunächst mal schraubt man aber noch etwas an der "Ruhrpottwache" und testet ein Spin-Off. Auch bei "Auf Streife" am Nachmittag wird experimentiert.



06.05.2018 - 08:00 Uhr von Uwe Mantel 06.05.2018 - 08:00 Uhr

Das Vorabendprogramm ist eine der größten Baustellen im Sat.1-Programm, die Sat.1-Chef Kaspar Pflüger in diesem Jahr angehen will. So sollen die Crime-Formate künftig auf den Nachmittag beschränkt werden, während man am Vorabend familienfreundlicher daherkommen will. Neben einer neuen täglichen Serie hat Sat.1 dafür ein neues Magazin in Aussicht gestellt, für das man vom überaus erfolgreichen "Frühstücksfernsehen" am Morgen lernen will.

Trotzdem schraubt Sat.1 auch nochmal an einem seiner Crime-Formate am Vorabend: Die "Ruhrpottwache" verschwindet in Kürze zumindest in bisheriger Form vorübergehend aus dem Programm und wird nach Pfingsten durch "Dringend tatverdächtig - Duisburg Crime Stories" ersetzt, das aber ebenfalls in der bisherigen "Ruhrpottwache" spielt. Es handelt sich um einen Test - wie lange der laufen soll, ist aber nicht bekannt.

Grundlage der Geschichten ist künftig immer ein Verbrechen, für das es mehrere Tatverdächtige gibt. Die Ermittler der "Ruhrpottwache" verhören Personen, die in das Geschehen verwickelt sind. "Mit kriminalistischer Intuition und cleveren Fragen locken die Polizisten ihr Gegenüber aus der Reserve. Filmische Rückblenden zeigen die Tat aus unterschiedlichen Perspektiven. Durch die richtige Verhörtechnik ziehen die Profis die Schlinge immer enger zu - bis schließlich die Wahrheit ans Licht kommt", heißt es in der Beschreibung der Sendung.

Die Überarbeitung ist offenbar der Versuch, der "Ruhrpottwache" nochmal etwas Schwung zu verleihen. Ein großer Erfolg war die am Vorabend ohnehin noch nie, in diesem Jahr sah es aber sogar nochmal deutlich schlechter aus als zuvor, auch wenn es zuletzt wieder eine leichte Erholung auf niedrigem Niveau gab.

Langzeittrend: Die Ruhrpott-Wache



Doch nicht nur am Vorabend wird experimentiert, ebenfalls nach Pfingsten am 22. Mai läuft mittags um 14 Uhr statt "Auf Streife" erstmal "Inspektion 5 - Köln Mülheim". Auch hier handelt es sich um ein Spin-Off. Die Beschreibung seitens Sat.1 lautet: "Ein Revier für die "Auf Streife"-Polizisten: In der "Inspektion 5" in Köln-Mülheim verhören die beliebten Gesetzeshüter Verdächtige, empfangen Hilfesuchende und bereiten ihre Außen-Einsätze vor. Der Zuschauer ist ganz nah dran, wenn die Polizisten pro Folge drei realitätsnahe Fälle lösen. Ob Diebstahl, Randale oder die Suche nach Vermissten - mit Teamgeist, Menschlichkeit und der erforderlichen Härte meistern die Polizisten jede Herausforderung."

Teilen