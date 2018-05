Nach Kritik an RT-Schalte: MDR will neue Regelungen

© MDR

Der MDR ist vor wenigen Monaten in die Kritik geraten, weil man eines seiner Studios für eine Schalte eines AfD-Politikers mit dem Propagandasender RT zur Verfügung stellte. Der Sender verteidigte das Vorgehen zunächst, Intendantin Karola Wille will nun eine neue Regelung.



07.05.2018 - 16:14 Uhr von Timo Niemeier 07.05.2018 - 16:14 Uhr

MDR-Intendantin Karola Wille strebt laut Informationen des "Tagesspiegels" eine ARD-einheitliche Regelung zur Vergabe von Studiokapazitäten an externe Sender an. Grund dafür ist eine Schalte eines AfD-Politikers mit dem russischen Propagandasender RT, die aus einem MDR-Studio geführt wurde. Damals wurde Kritik an der Praxis des Senders laut, dort verteidigte man das Vorgehen zunächst und erklärte, man handhabe alle Anfragen von externen Sendern so (DWDL.de berichtete). Wille möchte nun eine einheitliche Regelung aller ARD-Sender, das hat sie laut "Tagesspiegel" dem Rundfunkrat auf dessen Sitzung am Montag deutlich gemacht.

Wie aus einer Antwort der sächsischen Staatskanzlei auf eine parlamentarischen Anfrage hervorgeht, hat RT seit 2016 insgesamt sechs Mal Studiokapazitäten des MDR genutzt. Im März erklärte der MDR, man prüfe nicht den Inhalt der jeweiligen Schalten. Künftig will man so etwas aber offenbar verhindern. Inzwischen hat der Sender nämlich vorerst die Vergabe von Studiokapazitäten an ausländische Sender, die nicht der EBU angehören, auf Eis gelegt.

Im März hatte der MDR zunächst noch für Verwirrung gesorgt in dem man erklärte, RT gehöre zur EBU und man handhabe alle Anfragen von Mitgliedern der Organisation gleich. Tatsächlich ist RT aber kein Mitglied der EBU. Laut "Tagesspiegel" sagte ein Mitglied des Rundfunkrats jetzt, dass eine Mitgliedschaft in der EBU nicht ausreichend sei, um solche Dienstleistungen zu begründen. "Wir brauchen journalistische Maßstäbe. Nur Sender mit unabhängiger Berichterstattung sollten Studiokapazitäten bekommen."

