Böhmermann macht "Neo Magazin Royale" mit Kindern

Auch wenn am Donnerstag Feiertag ist, wird es eine neue Ausgabe des "Neo Magazin Royale" geben - allerdings eine besondere: Passend zum Vatertag entwickelt Jan Böhmermann auf der Bühne Vatergefühle und wird mit Kindern singen, malen und spielen



08.05.2018 - 10:41 Uhr von Uwe Mantel 08.05.2018 - 10:41 Uhr

Am kommenden Donnerstag ist bekanntlich Christi Himmelfahrt, der ganz weltlich auch als Vatertag begangen wird. Das nimmt das Team des "Neo Magazin Royale" zum Anlass für eine besondere Sendung: Unter dem Motto "Oh wie schön ist Ehrenfeld" - der Kölner Stadtteil, in dem die Sendung produziert wird - begrüßt Jan Böhmermann Kinder im Publikum, mit denen er singen, malen und spielen werde - "natürlich auf Böhmermann'sche Art", wie es in der Ankündigung des Senders heißt. Als Talkgast kommt KiKA-Moderator Bürger Lars Dietrich, für Musik sorgen die Rapper "Deine Freunde". Die Eltern und Betreuer werden unterdessen hinter der Bühne im Bällebad abgegeben.

"Wir wollten endlich mal ein 'Neo Magazin Royale' machen, das man sich auch mit der ganzen Familie anschauen kann. Okay, vielleicht nicht unbedingt mit der eigenen Familie, aber anschauen auf jeden Fall", kommentiert Jan Böhmermann. Damit die Kinder dafür auch nicht zu lange wach bleiben muss, stellt ZDFneo die nächsste Sendung ausnahmsweise nicht um 20:15 Uhr, sondern bereits um 10 Uhr vormittags in der Mediathek zum Abruf bereit. Im linearen Fernsehen bleibt es beim üblichen Sendeplatz um 22:15 Uhr, die Wiederholung im ZDF läuft am Freitag gegen Mitternacht.

