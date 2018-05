Sigmar Gabriel eröffnet die Screenforce Days 2018

© Screenforce Days

Die TV-Vermarkter haben sich einen etwas überraschenden Redner zur Eröffnung ihres zentralen Gattungs- und Screening-Event "Screenforce Days" ausgesucht: Ex-Außenminister Sigmar Gabriel. Insgesamt gibt es an den beiden Tagen acht Redner.



08.05.2018 - 12:13 Uhr von Uwe Mantel 08.05.2018 - 12:13 Uhr

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr finden am 20. und 21. Juni die zweite Auflage der "Screenforce Days" statt, dem zentralen Gattungsevent der deutschen TV-Vermarkter, das neben den Screenings fast aller großen Vermarkter auch ein Kongressprogramm umfasst. Die Namen der Redner stehen nun fest. Eröffnet werden die Screenforce Days demnach in diesem Jahr vom ehemaligen Bundesaußenminister Sigmar Gabriel, der über die "Bedeutung von Medien und Journalismus in Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung" sprechen wird.

Die weiteren Keynotes auf der großen Bühne des Screenforce-Studios kommen von UFA-Chef Nico Hofmann, der sich mit Innovation, Investition und Qualität im deutschen Fernsehen beschäftigen wird, Jenni Romaniuk, Professorin für Marketing und Associate Director (International) am Ehrenberg-Bass Institut für Marketing der University of South Australia. Das Institut gilt weltweit als größtes und wichtigstes akademisches Zentrum für Marketing Research. Der Vortrag von Stephan Grünewald, Geschäftsführer des rheingold-Instituts, hat den Titel: „Digitaler AppSolutismus und seine Auswirkungen auf Gesellschaft und Medien“.

Im kleinen Saal der "Impact Hall" werden folgende Redner erwartet: Les Binet, Head of Effectiveness bei der Agentur Adam & Eve DDB in London, der über Effektivität und Wirkung von Werbung sprechen wird. Das Thema von Jürgen Seitz, Professor für Marketing, Medien und Digitale Wirtschaft an der Hochschule für Medien in Stuttgart, lautet: "Addressable TV – Lost in Transition?". Günter Linke, Research Director bei Dentsu Aegis Resolutions, stellt erste Ergebnisse einer breit angelegten Werbewirkungsstudie der Gattungsinitiative Screenforce vor. Mit der "Next Generation TV" beschäftigt sich schließlich Tobias Schiwek, Geschäftsführer UFA LAB und Chief Digital Officer UFA.

Screenforce-Geschäftsführer Martin Krapf: "Die Screenings sind sicherlich das Standbein unseres Events. Doch auch der Kongress als Spielbein hat aus Sicht der Teilnehmer eine hohe Relevanz, so ein zentrales Ergebnis unserer letztjährigen Nachbefragung. Deshalb freuen wir uns, auch in diesem Jahr wieder so unterschiedliche Speaker mit einem breiten und abwechslungsreichen Themenspektrum zu präsentieren. Show und Entertainment, kompakte Infos und Insights, Technologie zum Anfassen auf dem Screenforce Campus, Networking mit über 2.000 Gästen – die Mischung der unterschiedlichen Formate macht die Stärke unserer Screenforce Days aus."

Teilen