Screenforce Days 2018: Visoon ist neu dabei

Im Juni finden erneut die Screenforce Days in Köln statt, nun haben die Veranstalter einige Details verraten. So stehen die Screening-Zeiten fest und außerdem ist nun auch klar, dass Visoon sein Senderportfolio vorstellen wird. Außen vor bleibt das ZDF Werbefernsehen.



27.03.2018 - 17:52 Uhr von Timo Niemeier 27.03.2018 - 17:52 Uhr

Auch in diesem Jahr gibt es ein zentrales Event, bei dem fast alle deutschen TV-Vermarkter ihre Inhalte und Strategien präsentieren. Die Screenforce Days finden dieses Jahr am 20. und 21. Juni im Kölner Coloneum statt. Nach dem erfolgreichen Relaunch der Veranstaltungsreihe im vergangenen Jahr wird sich dann auch nicht viel ändern, mit Visoon Video Impact kommt allerdings ein neuer Vermarkter hinzu, der sein Portfolio ebenfalls vorstellen wird. Visoon vermarktet die Viacom-Sender MTV, Nickelodeon und Comedy Central sowie den Nachrichtensender Welt.

Bei den Screenings setzen die Veranstalter wieder auf einen linearen Ablauf. Im Vergleich zum Vorjahr gehen die Vermarkter in umgekehrter Reihenfolge an den Start: An Tag eins präsentiert am Vormittag zunächst IP Deutschland das Programm der Mediengruppe RTL, später folgen noch Sky Media, Discovery, El Cartel Media und Visoon. Der zweite Tag wird von SevenOne Media eröffnet, am Nachmittag kommen auch Servus TV, Disney Media, Sport1 Media und die ARD-Werbung Sales & Services zum Zug. Erneut nicht mit dabei ist das ZDF Werbefernsehen.

In den Screenings präsentieren die Sender und Vermarkter wie gehabt die Programm-Highlights der TV-Saison 2018/2019 sowie ihre Bewegtbild- und Vermarktungsstrategien. Die zweite Säule der Screenforce Days bildet ein Kongressprogramm mit acht nationalen und internationalen Speakern. Hier stehen Keynotes sowie Fachvorträge und Präsentationen zu Themen wie Markenführung, Werbewirkung, TV-Innovationen und Programmtrends im Fokus. Vielleicht auch interessant für die ein oder anderen Besucher: Am ersten Tag gibt es anlässlich der Fußball-WM in Russland ein gemeinsames Public Viewing.



© Screenforce Days



