Zattoo setzt bei neuem Abo-Paket auf Full HD

© Zattoo

Rund eineinhalb Monate vor dem Beginn der Fußball-WM hat Zattoo mit "Ultimate" ein neues Abo-Paket gestartet, das auch einige Sender in Full HD beinhaltet. Außerdem ermöglicht Zattoo die gleichzeitige Nutzung von vier Streams.



09.05.2018 - 10:42 Uhr von Timo Niemeier 09.05.2018 - 10:42 Uhr

Zattoo will bis zur Fußball-WM wohl noch ein paar zusätzliche Kunden gewinnen und hat nun den Start eines neuen Abo-Pakets angekündigt, das eine bessere Bildqualität als das bisherige Premium-Paket bietet. In dem neuen "Ultimate"-Paket sind mehr als 100 Sender enthalten, zehn davon in Full HD. Das Erste, ZDF, ProSieben, Sat.1, kabel eins, Sport1, sixx, ProSieben Maxx, ZDFneo und Comedy Central sind ab sofort also auch via Zattoo in höchster Auflösung zu buchen, weitere Sender in Full HD sollen folgen.

Full HD bietet eine Auflösung von 1080p und eine Framerate von 50 Bildern pro Sekunde. Darüber hinaus ist das neue "Ultimate"-Paket auch für die Zattoo-Nutzer interessant, die sich ihren Account mit Familienmitgliedern oder Freunden teilen. In diesem Paket können nämlich vier Streams gleichzeitig laufen, beim bisherigen Premium-Paket waren mehr als zwei Streams nicht möglich. Zudem können 100 TV-Sendungen aufgenommen werden. Das neue "Ultimate"-Paket kostet 19,99 Euro im Monat und damit zehn Euro mehr als das Premium-Abo.

"Mit Ultimate zeigen wir die Leistungsstärke von TV Streaming und dass Zattoo eine echte Alternative zu klassischen Empfangswegen ist. Nicht nur für das Fernsehen auf mobilen Geräten, sondern auch und gerade auf ans Internet angeschlossenen TV-Geräten. Wer mehrere Geräte zum Streaming nutzen möchte und Wert auf eine hervorragende Bildauflösung legt, für den ist Ultimate genau das Richtige", sagt Jörg Meyer, Chief Officer Content & Consumer bei Zattoo.

Bereits vor wenigen Wochen sagte Meyer im Interview mit DWDL.de, dass das Thema Smart TV derzeit eines der wichtigsten bei Zattoo sei. "Wir sind in der Tat gestartet mit der Nutzung über den PC, dann kamen die mobilen Geräte. Smartphones und Tablets waren ein großes Wachstumspotential. [...] Die Bewegung zurück ins Wohnzimmer - Stichwort Smart TV - ist jetzt für uns der wichtigste Schritt hin zu dem Ziel, Fernsehen über das Internet als regulären Empfangsweg und ohne zusätzliche Technik oder Vertragslaufzeiten zu etablieren." Damit die Kunden ihren klassischen TV-Anschluss kündigen und zu Zattoo wechseln, brauche es auch verstärkt HD-Inhalte, so Meyer. Diesem Bedürfnis will man nun ganz offensichtlich mit dem neuen Paket nachkommen.

Teilen