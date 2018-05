Ehemaliger Magine-Chef heuert bei Pantaflix an

© Pantaflix

Seit einigen Wochen ist Christoph Urban nicht mehr Chef des TV-Streamingdienstes Magine TV. Nun ist klar, wohin es den Manager zieht: Er wechselt zur Technologie-Tochter von Matthias Schweighöfers Pantaflix AG.



09.05.2018 - 11:57 Uhr von Timo Niemeier 09.05.2018 - 11:57 Uhr

Bis Ende März ist Christoph Urban Country Manager von Magine TV Deutschland gewesen, sein Abschied beim Live-TV-Streaminganbieter fiel leise aus. Und während sich Magine in Deutschland nun komplett neu aufstellt und auch das Führungsteam neu sortiert, ist inzwischen klar, wohin es Urban ziehen wird. Er heuert bei der Pantaflix Technologies GmbH an, das ist eine Tochter der Pantaflix AG, an der unter anderem Matthias Schweighöfer beteiligt ist.

Urban wird die Geschäfte des Technologie-Unternehmens als Managing Director leiten. Stefan Langefeld, Vorstandsvorsitzender der Pantaflix AG, sagt dazu: "Der Video-on-Demand-Markt wächst ungebremst – aus diesem Grund haben wir uns mit Christoph einen ausgewiesenen und sehr erfahrenen Experten in das Geschäftsführungsteam der Pantaflix Technologies geholt, um den globalen Rollout unserer VoD-Plattform weiter mit Nachdruck voranzutreiben. Die Pantaflix AG geht damit den nächsten wichtigen Schritt in der Entwicklung zu einem voll integrierten Medienunternehmen mit globaler Infrastruktur." Langefeld wird auch weiterhin Mitglied der Geschäftsführung der Pantaflix Technologies GmbH sein.

Vor seiner Zeit bei Magine TV war Urban Head of Marketing bei Rakuten Deutschland sowie Head of Digital Marketing bei Saturn International. Internationale Führungserfahrung sammelte er als Director Marketing & Content GAS bei Fox Interactive Media und als Head of Digital der Viacom-Tochter MTV Networks. "Der Ansatz von Pantaflix, Inhalte global verfügbar zu machen, wird den VoD-Markt revolutionieren. Ich freue mich darauf, Teil dieser spannenden Entwicklung zu sein und mit meiner Expertise dazu beizutragen, das weltweite VoD-Geschäft weiter auszubauen", so Urban.

