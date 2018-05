Vox: Späterer Sendeplatz für Serien-Flop "Imposters"

© MG RTL D / Kurt Iswarienko / Bravo

Weil Vox mit seiner neuen Serie "Imposters" nur wenige Zuschauer begeisterte, hat der Sender jetzt einen späteren Sendeplatz ausgesucht. Stattdessen versucht es Vox am Mittwochabend um 20:15 Uhr vorübergehend mit Spielfilmen.



09.05.2018 - 18:17 Uhr von Alexander Krei 09.05.2018 - 18:17 Uhr

Diese Programmänderung kommt nicht besonders überraschend: Wegen der äußerst überschaubaren Zuschauerzahlen hat sich Vox dazu entschieden, seinen Serien-Neustart "Imposters" mit sofortiger Wirkung auf einen späteren Sendeplatz zu verschieben. Schon von diesem Mittwoch an wird die Dramedy nicht mehr um 20:15 Uhr laufen, sondern erst am späten Abend.

Stattdessen setzt Vox in den kommenden Wochen am Mittwochabend auf Spielfilme: So gibt es diesmal kurzerhand um 20:15 Uhr ein Wiedersehen mit "Men in Black", in den kommenden Wochen folgen "Men in Black II" und "Die Unfassbaren - Now You See Me". Je nach Länge des vorherigen Films beginnt "Imposters" im Anschluss erst zwischen 22:00 Uhr und 22:30 Uhr. Die ersten vier Folgen hatten im Schnitt nur Marktanteile um drei Prozent in der Zielgruppe eingefahren.

Schauspielerin Inbar Lavi verkörpert in "Imposters" die schöne Heiratsschwindlerin Maddie. Nach der Hochzeit eröffnet sie ihren Partnern per Video, dass sie ihnen die ganze Zeit etwas vorgespielt hat und mit deren Ersparnissen sowie dunkelsten Geheimnissen über alle Berge ist. Dieses Schicksal ereilt Ezra (Rob Heaps), Richard (Parker Young) und Jules (Marianne Rendón), die sich zusammentun, an Maddies Spur heften und dabei selbst zu Trickbetrügern werden müssen.

Ab dem 30. Mai versucht es Vox übrigens wie geplant mit der nächsten neuen Serie: "Big Little Lies" soll das Quoten-Problem am Mittwochabend lösen - zum Auftakt gibt es gleich drei Folgen am Stück zu sehen. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman der australischen Autorin Liane Moriarty. Mit Reese Witherspoon und Nicole Kidman sind die Hauptrollen äußerst prominent besetzt.

Teilen