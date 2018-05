HBO-Erfolg "Big Little Lies" ab Ende Mai bei Vox

© HBO

Die mit zahlreichen Emmys ausgezeichnete HBO-Serie "Big Little Lies" findet durch Vox ihren Weg ins lineare Fernsehen. Ab Ende Mai wird die siebenteilige Romanadaption mit Nicole Kidman, Alexander Skarsgård und Laura Dern zu sehen sein.



03.05.2018 - 12:11 Uhr von Kevin Hennings 03.05.2018 - 12:11 Uhr

Ganze acht Emmys und vier Golden Globes konnte die schwarzkomödiantische Serie "Big Little Lies" in den letzten Monaten abräumen. Für Heimatsender HBO hat sich die Romanadaption somit als voller Erfolg herausgestellt, die trotz abgeschlossener Geschichte in einer zweiten Staffel fortgeführt werden soll. Ob die siebenteilige Miniserie zurecht mit Lob überschüttet wird, können nun auch nicht zahlungswillige Zuschauer ab Mittwoch, den 30. Mai selbst entscheiden. Von da an wird Vox um 20:15 Uhr die subversive Comedy ausstrahlen. Zum Start soll es ganze drei Folgen geben. Die deutsche Erstaustrahlung erfolgte vergangenes Jahr bei Sky Atlantic HD.

Im Zentrum der Geschichte stehen drei Mütter, die jeweils Kinder im Kindergarten-Alter haben. Nicole Kidman verkörpert Celeste, eine ehemals erfolgreiche Anwältin, die mit dem steinreichen Unternehmer Perry (Alexander Skarsgård) verheiratet ist und sich Mutter zweier Zwillingsbrüder nennt. Reese Witherspoon spielt Madeline. Sie ist eine humorvolle, aufgeweckte und in zweiter Ehe verheiratete Mutter, die nichts vergisst und sich gerne in die Angelegenheiten anderer Menschen einmischt. Ergänzt werden die Beiden durch Shailene Woodly, die Jane Chapman verkörpert. Sie ist eine junge Frau, die mit ihrem Son Ziggy (Ian Armitage) frisch zugezogen ist. Bei einer Spendengala zugunsten der örtlichen Grundschule kommt es zu einem mysteriösen Todesfall, bei dem plötzlich alle drei etwas zu verbergen scheinen.

Geschrieben wurde der ursprüngliche Roman von der australischen Bestsellerautorin Liane Moriarty, die neben Witherspoon und Kidman ebenfalls als Produzentin fungiert. Als Showrunner und Drehbuchautor ist der zehnfache Emmy-Gewinner David E. Kelley ("Ally McBeal") beteiligt.

