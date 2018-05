Sat.1 kündigt auch neues Format für den 18-Uhr-Slot an

© Sat.1

Alles neu macht der Mai: Sat.1 wird nach Pfingsten zwei neue Formate am Nachmittag und am Vorabend starten. Das war bereits bekannt, nun hat der Sender angekündigt, eine Woche später noch ein neues Programm auf Sendung zu schicken.



12.05.2018 - 11:10 Uhr von Timo Niemeier 12.05.2018 - 11:10 Uhr

Bereits vor einer Woche haben wir darüber berichtet, dass Sat.1 nach Pfingsten mit "Dringend tatverdächtig - Duisburg Crime Stories" um 19 Uhr und "Inspektion 5 - Köln Mülheim" um 14 Uhr zwei neue Formate starten wird. Die "Ruhrpottwache" und "Auf Streife" verschwinden dann erst einmal aus dem Programm. Nun hat Sat.1 auch für den Sendeplatz um 18 Uhr ein neues Format angekündigt, das noch im Mai starten soll.

Ab dem 28. Mai will man dann immer "112 - Rettung in letzter Minute" zeigen, das neue Format ersetzt "Auf Streife - Die Spezialisten". In "112" geht es um Menschen, die alleine mit Verunglückten sind und diesen helfen müssen. Kein Arzt ist in Sicht, aber telefonisch sind die Ersthelfer mit der Notrufzentrale verbunden und leisten erste Hilfe. Schon in der ersten Ausgabe der Scripted Reality passiert so einiges: Eine 18-Jährige erfährt von ihrer ungewollten Schwangerschaft. Doch dann setzen durch einen Sturz bei ihrer Mutter die Wehen ein und sie erleidet eine überstürzte Geburt. Die Ersthelferin und die Leitstelle haben alle Hände voll zu tun, dass Baby gesund zur Welt zu bringen. Außerdem kommt es bei einem Nachbarschaftstreit zu einem Unfall und der Suche nach dem verlorenen Finger eines Familienvaters.

Eine Veränderung um 18 Uhr hat Sat.1 bitter nötig, "Auf Streife - Die Spezialisten" ist von zweistelligen Marktanteilen mittlerweile weit entfernt und kommt in diesem Jahr auf nur etwas mehr als 7,0 Prozent Marktanteil. Sat.1 geht sein großes Problem, den Vorabend, damit endlich an. Außerdem hat der Sender für dieses Jahr noch eine neue, tägliche Serie sowie ein neues Magazin in Anlehnung an das "Frühstücksfernsehen" angekündigt.

