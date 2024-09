am 19.09.2024 - 11:19 Uhr

Am Mittwochabend um 20:10 Uhr kehrte Stefan Raab mit einer neuen wöchentlichen Show ins deutsche Fernsehen zurück (auch wenn Sebastian Pufpaff parallel bei "TV total" kurz anmerkte, RTL+ sei kein Fernsehen). Ganz offenbar ist man in Köln bei RTL Deutschland überaus zufrieden mit der Performance von "Du gewinnst hier nicht die Million". Zwar vermied der Sender es am Donnerstag, genaue Abrufzahlen zu nennen, er sprach aber davon, dass die Produktion aus dem Hause Raab Entertainment der "beste Neustart" aller Zeiten bei RTL+ sei.

Die neue Raab-Show sorgte RTL-Angaben nach für den stärksten Abozuwachs eines Original-Formats auf Deutschlands führendem Streamingdienst. Inga Leschek, CCO von RTL Deutschland: "Genau das habe ich erwartet: Stefan Raab ist zurück und bricht auf Deutschlands größter nationaler Streamingplattform RTL+ alle Rekorde." 73 Prozent der neu abgeschlossenen Abos, die auf die Raab zurückzuführen sind, wurden demnach an Neukundinnen und -kunden verkauft, die zum ersten Mal mit RTL+ in Berührung gekommen seien. Der Rest waren Wiederkehrer.



Leschek sagt: "Es fühlt sich - im besten Sinne - an, als wäre er nie weggewesen und als wäre er schon immer ein Teil der RTL-Familie. Wir teilen nicht nur Stefans Leidenschaft zu gewinnen, sondern auch sein kompromissloses Verständnis von guter Unterhaltung, das ganz Deutschland vermisst hat und freuen uns auf mindestens fünf gemeinsame Jahre voller Next-Level-Erfolge für RTL Deutschland."

Bis es konkrete Zuschauerzahlen von "Du gewinnst hier nicht die Million" gibt, wird es noch etwas dauern. Vermutlich wird die Raab-Produktion unter den erfolgreichsten RTL-Programmmarken auftauchen. Diese werden von der AGF 14 Tage zeitversetzt veröffentlicht – und von DWDL natürlich im wöchentlichen Rhythmus vermeldet.