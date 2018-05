Schluss für "Lucifer", "Designated Survivor", "Quantico"

© ABC

Im vergangenen Jahr war "Designated Survivor" mit Kiefer Sutherland noch sehr erfolgreich gestartet - doch nach zahlreihen Wechseln hinter den Kulissen und bröckelnden Zuschauerzahlen ist nun Schluss. Auch "Lucifer" und "Quantico" werden beendet



12.05.2018 - 13:53 Uhr von Uwe Mantel 12.05.2018 - 13:53 Uhr

Stark gestartet, tief gefallen: ABC beendet das Leben des "Designated Survivors" nach der zweiten Staffel. Die Serie, in der Kiefer Sutherland nach einem verheerenden Anschlag auf den Kongress in Washington plötzlich zum US-Präsidenten wird, war im Herbst 2016 noch als voller Erfolg gestartet. Doch gleich vier Showrunner-Wechsel innerhalb von zwei Staffeln sorgten dafür, dass der Serie die rote Linie abhanden kam. Nicht nur unsere Kolumnistin Ulrike Klode wunderte sich beim Ansehen der zweiten Staffel, ob das überhaupt noch die gleiche Serie ist, auch die meisten anderen Zuschauer wandten sich sukzessive ab.

Den Rest gab "Designated Survivor" nun wohl zum Einen die Tatsache, dass zur dritten Staffel nun schon wieder ein neuer Showrunner kommen sollte, zum Anderen, dass die Produktion von Toronto nach LA ziehen sollte, was sie weiter verteuert hätte. Daher gab ABC Kiefer Sutherland als President Robert Kirkman nun den Laufpass.

Auch eine andere einst mit großen Hoffnungen gestartete Serie ist nun Geschichte: "Quantico" wird nicht fortgeführt. Zur dritten Staffel versuchte man zwar nochmal einen kreativen Neustart, nachdem die Quoten zuvor massiv eingebrochen waren - so ganz war man aber wohl auch bei ABC davon nicht überzeugt. Bis kurz vor Ende der Season musste die Ausstrahlung warten. Und als Sommer-Serie war die Produktion dann wohl doch etwas zu teuer.

Fox legt sich unterdessen mit dem Teufel an und hat nach drei Staffeln "Lucifer" den Stecker gezogen. Das gehört zu den überraschenderen Entscheidungen der letzten Tage. Auch wenn die Serie aus Quotensicht längst kein Überflieger war, so holte sie doch recht solide Quoten. Kaum eine Absetzung rief daher in den letzten Tagen ein größeres Echo hervor.

Neben den drei genannten fielen in den letzten Tagen noch zahlreiche weitere Entscheidungen über Aus oder Fortsetzung von US-Serien. Wir haben unseren Übersichts-Artikel vom Freitag daher auf den aktuellen Stand gebracht: "Verlängert oder abgesetzt? So steht's um die US-Serien". Alles über die neuen Serien der kommenden Saison erfahren Sie in den nächsten Tagen in unserer gewohnt ausführlichen Berichterstattung über die Upfronts und LA Screenings.

