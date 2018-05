ProSieben Fun setzt "Vikings" und "You're the Worst" fort

© TM Television Productions Limited / T5 Vikings Productions

Ende Mai bringt der Bezahlsender ProSieben Fun noch einmal neue Serien-Folgen an den Start. Der Sender beginnt mit der Ausstrahlung der fünften Staffel von "Vikings". Zudem steht die vierte Staffel der Sitcom "You're the Worst" an.



13.05.2018 - 14:51 Uhr von Alexander Krei 13.05.2018 - 14:51 Uhr

ProSieben Fun wird noch im Mai mit der Ausstrahlung der fünften Staffel von "Vikings" beginnen. Der Pay-TV-Sender zeigt die neuen Folgen ab dem 31. Mai jeweils donnerstags um 22:25 Uhr und damit im Anschluss an Erstausstrahlungen von "Gotham", "The Flash" und "Supergirl". ProSieben Fun sendet die ersten zehn Folgen der fünften Staffel, die bereits bei Prime Video zum Abruf bereitstanden. Für die zweite Staffel-Hälfte hat der amerikanische History Channel bislang noch keinen Termin genannt.

"Vikings" spielt im achten Jahrhundert nach Christus. Der Wikinger Ragnar Lothbrok lebt mit seiner Familie in Kattegat. Er ist ein tapferer Krieger und furchtloser Seemann und überzeugt seinen König, nach Westen zu segeln und dort Reichtümer zu plündern. Nach den ersten Erfolgen gewinnt er das Vertrauen seiner Männer, unter den Stammesführern aber macht er sich Feinde. Diese und andere Konflikte schüren Intrigen und Machtspiele unter den Nordmännern, die meist blutig enden.

Fürs Wochenende hat ProSieben Fun zudem Nachwuchs im Comedy-Bereich angekündigt. Schon ab dem 26. Mai gibt es jeweils samstags die vierte und damit vorletzte Staffel von "You're the Worst" zu sehen. Die Sitcom über die zynische PR-Managerin Gretchen (Aya Cash) und den egozentrischen Schriftsteller Jimmy (Chris Geere) läuft ab 18:35 Uhr in Doppelfolgen. Im Free-TV ist bei Sixx erst am vergangenen Donnerstag die zweite Staffel angelaufen.

Ende vergangenen Jahres hatte der US-Sender FX "Your're the Worst" um eine finale fünfte Staffel verlängert, die 2018 den Weg auf den Bildschirm schaffen soll.

