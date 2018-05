Dreharbeiten für neunte "Pastewka"-Staffel laufen

© Amazon

Grünes Licht gab es noch im Januar, jetzt haben auch die Dreharbeiten begonnen: Derzeit entstehen in Köln zehn neue Folgen der Comedyserie "Pastewka". Auch bei der Produktion der neunten Staffel ist die gesamte Originalbesetzung an Bord.



14.05.2018 - 13:44 Uhr von Alexander Krei 14.05.2018 - 13:44 Uhr

Bei Amazon war man mit dem Einstand von "Pastewka" so zufrieden, dass man noch im Januar und damit nur wenige Tage nach der Premiere der achten Staffel gleich die Produktion einer neunten Staffel in Auftrag gab (DWDL.de berichtete). Hierfür haben jetzt die Dreharbeiten begonnen. Die neuen Folgen, in denen Bastian unter anderem den Wunsch äußert, Patenonkel zu werden, sollen voraussichtlich bis Ende Juli in Köln entstehen.

"Die achte Staffel hat bei uns Rekorde gebrochen und Fans und Neueinsteiger begeistert", so Christoph Schneider, Geschäftsführer von Prime Video Deutschland. "Wir freuen uns sehr, dass Pastewka zu unserer Prime-Originals-Familie gehört und sind schon sehr gespannt, wie sich Bastian Pastewka als Onkel schlagen wird."

Bastian Pastewka, der neben Sascha Albrecht auch als Autor fungiert, verspricht derweil, da weitermachen zu wollen, wo man aufgehört habe - "im Chaos". Weiter sagt er: "Auch in unserer kommenden Staffel spinnen wir die Geschichten der seltsamen Pastewkas in zehn neuen Folgen und mit unfassbar vielen Überraschungsgästen weiter." Produziert wird die Serie von Brainpool Pictures im Auftrag von Minestrone TV, Regie führen Tobi Baumann und Erik Haffner.

Auf personelle Veränderungen müssen sich die "Pastewka"-Fans übrigens nicht einstellen: Erneut ist es nämlich gelungen, die gesamte Originalbesetzung um Bastian Pastewka für die Produktion zu gewinnen.

