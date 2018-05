TNT Serie strahlt "Colony" ab Juli wieder aus

© TNT Serie

Im Finale der zweiten Staffel von "Colony" konnte Familie Bowman knapp aus Los Angeles fliehen. Wie es weitergeht, zeigt TNT Serie ab Juli. Dann starten die dritte Staffel der Serie, die sechs Monate nach der Flucht einsetzt.



15.05.2018 - 16:01 Uhr von Kevin Hennings 15.05.2018 - 16:01 Uhr

Als Will (Josh Holloway) und Katie Bowman (Sarah Wayne Callies) im Finale der zweiten Staffel von "Colony" gerade so aus Los Angeles fliehen konnten, bevor die totale Auslieferung stattfand, mussten Fans einen gehörigen Cliffhanger verkraften. Dieser wird ab dem 12. Juli um 20:15 Uhr auf TNT Serie aufgelöst. Dann geht "Colony" in die dritte Runde, die einmal mehr aus dreizehn Folgen besteht. Die Ausstrahlung erfolgt in Doppelfolgen.

Dabei setzt die Geschichte rund sechs Monate nach der Flucht ein. So versuchen Katie und Will ihre Familie außerhalb der Mauern erneut aufzubauen. Ein friedliches, neues Leben gerät aber schnell wieder in weiter Ferne, als sie sich auf eine gefährliche Odyssee begeben müssen. Diese soll dem Ziel dienen, ein für alle Mal herauszufinden, wer wirklich hinter der Invasion der Erde steckt. Neue Verbündete und Feinde kreuzen dabei ihren Weg.

Derzeit strahlt TNT Serie immer donnerstags ab 22:30 Uhr noch einmal alle Episoden der ersten beiden Staffeln in Doppelfolgen aus.

